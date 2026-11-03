خطة عمل لجنة الزراعة: استراتيجيات لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي

كشفت خطة عمل لجنة الزراعة عن ملفات استراتيجية شاملة تشمل تقاوى البطاطس والقمح والقطن، مع التركيز على خفض الاستيراد وتحسين الدخل الزراعي عبر آليات تسعير عادلة.

أعلنت لجنة الزراعة و استصلاح الأراضي بالمجلس النواب عن اعتماد خطة عمل استراتيجية متكاملة تهدف إلى معالجة التحديات القائمة في القطاع الزراعي المصري، وتشمل هذه الخطة حزمة من الملفات ذات الأولوية القصوى. تركّز الجهود على التوسع في زراعة القمح لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي، بينما تدرس منظومة متكاملة لاستعادة مكانة محصول القطن محلياً وعالمياً عبر سلسلة إنتاج وتسويق حديثة.

تطوير زراعة القمح والقطن والبطاطس

تأتي هذه التوجهات بهدف الحد من الاعتماد الكبير على الاستيراد في المحاصيل الاستراتيجية، حيث تم تحديد أهداف واضحة لتعزيز الإنتاج المحلي. تشمل الخطة دراسة إعداد خريطة زراعية دقيقة لزراعة الأرز بالمحافظات الشمالية، مع مراعاة العوامل البيئية الحرجة مثل طبيعة التربة ومستوى الماء الأرضي ودرجة الملوحة لضمان استدامة المحصول.

Also read خلاف بسبب طفل يشعل معركة بين 12 شخصًا.. تفاصيل مشاجرة البساتين

كما شملت خطة العمل متابعة مستجدات المشروع القومي لإنتاج تقاوى البطاطس محلياً، وهو ما يُعد خطوة حاسمة لتقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ. يهدف هذا المسار إلى ضمان جودة البذور المتاحة للمزارعين وزيادة الغلة الانتاجية من خلال تبني التقنيات الحديثة في مجال الاستنبات الزراعي.

دعم المزارعين وآليات التسيير الائتماني

ركّزت الخطة أيضاً على متابعة السياسة الائتمانية للبنك الزراعي المصري، بهدف دعم صغار المزارعين وتوفير التمويل اللازم لتشغيل الأرض بكفاءة. يُعد هذا الدعم المالي حجر الزاوية في تمكين الفلاحين من مواجهة تقلبات الأسعار وتكاليف المدخلات الإنتاجية، مما يعزز من استقرارهم الاقتصادي ويزيد من قدرة القطاع على الصمود أمام التحديات.

Advertisement

بالإضافة إلى الجانب التمويلي، شملت الدراسة التعرف على المشروعات القومية الكبرى لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، والتي تركز بشكل رئيسي على مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي. تسعى هذه المبادرات إلى ربط الريف بالتحديث الصناعي، مما يخلق فرصاً اقتصادية جديدة ويعزز من قيمة المخرجات الزراعية قبل وصولها إلى السوق المحلية.

تعزيز الخدمات الإرشادية وآليات تسعير المحاصيل

تضمنت المحاور الأساسية للخطة دراسة سبل تعزيز خدمات الإرشاد الزراعي لضمان وصول المعرفة التقنية إلى يد المزارع. كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والصناعة، بهدف إعداد خريطة صناعية زراعية تراعي الميزة التنافسية لكل محافظة، مما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد الصناعية الداعمة للقطاع.

فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي المباشر، درس أعضاء اللجنة وضع آلية لتحديد أسعار عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية، بهدف ضمان هامش ربح مجزٍ للمزارعين. تلتزم هذه الآلية بالإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة، مما يوفر بيئة من اليقين والتخطيط الواضح للمنتجين ويحميهم من تقلبات السوق المتوقعة.

تعزيز التعاون الزراعي والتحولات البحثية

تطرقت الخطة أيضاً إلى دراسة أسباب المغالاة في أسعار التقنين والقيم الإيجارية للأراضي الزراعية، مع بحث سبل تنظيم هذه الأسواق لضمان العدالة. إلى جانب ذلك، ركزت الدراسة على التعرف على جهود المراكز البحثية للتحول نحو استخدام المبيدات الحيوية، كخطوة صديقة للبيئة وصحية للمستهلك.

Advertisement

واختتمت الخطة بنظر في تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي، بهدف تنشيط دوره في تسويق الحاصلات وتوفير مستلزمات الإنتاج. كما تضمنت متابعة المشروع القومي لتنمية البحيرات، مما يعكس شمولية الخطة التي تربط بين مختلف مكونات الثروة الزراعية والمائية لضمان استدامة الموارد الطبيعية.