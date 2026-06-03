خطة شاملة لإحياء القاهرة التاريخية والإسلامية بتكامل مؤسسي

أكد الدكتور أسامة رسلان، متحدث وزارة الأوقاف، أن مشروع إحياء القاهرة التاريخية يستهدف استعادة التكامل بين مكونات الهوية المصرية، مع الحفاظ على الآثار وتطوير المناطق المحيطة، ونقل السكان إلى مساكن لائقة.

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، أن خطة إحياء القاهرة التاريخية والإسلامية تمثل نموذجا متكاملا للتطوير الحضاري الذي تتطلع إليه الدولة المصرية في إطار الجمهورية الجديدة.

وأوضح رسلان، في تصريحات خاصة لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن المشروع لا يقتصر على ترميم المباني الأثرية فحسب، بل يمتد ليشمل استعادة التكامل بين مكونات الهوية المصرية التي تشكلت عبر آلاف السنين من التفاعل بين الحضارات والأديان المختلفة. وأشار إلى أن القاهرة التاريخية تحتضن معالم تعود للعصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية، وكلها تمثل فسيفساء فريدة تعكس عبقرية المكان وثراء التنوع الثقافي الذي تميزت به مصر عبر العصور.

وشدد رسلان على أن الدولة تبنت استراتيجية شاملة تشمل نقل السكان من المناطق غير الآمنة إلى مساكن لائقة في مدن جديدة، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وفي الوقت نفسه إفساح المجال أمام أعمال الترميم والتطوير في المناطق التاريخية. ولفت إلى أن مشروع بحيرة عين الصيرة ومحيطها يعد أحد أبرز الأمثلة على هذا التوجه، حيث تم تحويل المنطقة إلى متنفس طبيعي يضم مساحات خضراء واسعة، مع الحفاظ على المعالم الأثرية المحيطة مثل جامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان.

وأضاف أن التنسيق المستمر بين وزارات الأوقاف والسياحة والآثار والإسكان ومحافظة القاهرة يهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الحفاظ على التراث واحتياجات التنمية الحديثة. وفي رده على الانتقادات التي أثيرت حول بعض عمليات الهدم في المنطقة، أكد رسلان أن هذه الانتقادات تأتي في إطار التشويش المغرض، مشيرا إلى أن جميع الأعمال تجري تحت إشراف لجان علمية متخصصة من وزارة الآثار، ولا يتم المساس بأي موقع أثري مسجل.

بل على العكس، تم تخصيص ميزانيات ضخمة لترميم القباب والأضرحة التاريخية، ومنها أضرحة آل البيت ومشاهير العلماء والصوفية. وكشف رسلان عن أن وزير الأوقاف عرض على رئيس مجلس الوزراء مقترحات متكاملة لتطوير باقي المقامات الإسلامية، تتضمن صيانتها دوريا وإضاءتها بشكل جمالي، وإقامة أنشطة ثقافية ودينية تعزز من دورها كمعالم سياحية دينية.

وأوضح أن مشروع "شارع الفن" الذي يتم تنفيذه في منطقة القاهرة القديمة يهدف إلى إحياء التراث الفني والحرفي المرتبط بالعمارة الإسلامية، من خلال إنشاء ورش ومعارض للحرف اليدوية التقليدية، مما يسهم في جذب السياح وتوفير فرص عمل للشباب. وأشار رسلان إلى أن القاهرة التاريخية تمثل أحد أهم الكنوز الحضارية على مستوى العالم، حيث تضم أكثر من 600 أثر إسلامي مسجل، بالإضافة إلى العديد من المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية.

وأكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمنطقة، وتعمل على تحويلها إلى متحف مفتوح يعكس تاريخ مصر العريق. وشدد على أن الهدف النهائي هو استعادة الهوية البصرية للقاهرة الفاطمية، وجعلها نقطة جذب سياحي رئيسية تليق بمكانة مصر كقلب للعالم الإسلامي. واختتم المتحدث باسم الأوقاف تصريحاته بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف الطموح، داعيا جميع المصريين إلى المشاركة في الحفاظ على تراثهم المشترك والاعتزاز بهويته المتعددة الأبعاد





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