خطر ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب المغشوش وتحذيرات الخبراء

تقرير حول استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في غش عصير القصب، وتحذيرات من أضرارها الصحية، مع نصائح للمستهلكين للكشف عن العصير المغشوش.

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه يشكر جميع الجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، لما تقوم به من جهود للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري.

وأوضح أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم التي تستخدم في الدهانات ومستحضرات التجميل، دخلت في الصناعات الغذائية منذ عام 1966 في أمريكا، ولكن باستخدامات محدودة ونسب ضيقة. وأضاف أن هذه المادة تستخدم في بعض الأغذية ذات اللون الأبيض مثل منتجات الألبان والحلاوة وعصير القصب، ولكنها غير مرخصة بشكل عشوائي في مصر. وأشار إلى أن إضافة هذه المادة إلى عصير القصب تجعله أبيض اللون ولا يتغير لونه مع الوقت، بينما العصير الطبيعي يتغير لونه إلى البني تدريجياً.

وحذر أبو صدام من أن سعر الكيلوجرام من هذه المادة منخفض جداً، حيث يبلغ حوالي 140 جنيهاً، مما يشجع بعض التجار على استخدامها لتحسين مظهر العصير وزيادة أرباحهم دون مراعاة المخاطر الصحية. من جانبه، أكد الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تعتبر مكوناً رئيسياً في بعض الأدوية والأقراص الدوائية، ولكن بنسب ضئيلة جداً. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدامها في الأغذية بشكل نهائي، بينما لا تزال تستخدم في بعض الأدوية الملونة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسمح باستخدامها بنسب محددة لا تتجاوز 1% في بعض التطبيقات، لكن استخدامها في عصير القصب قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، خاصة أن من يلجؤون إلى إضافتها لا يلتزمون عادة بنسب أو ضوابط محددة. وأوضح أن ابتلاع كميات من هذه المادة قد يتسبب في مشكلات بالمعدة والجهاز الهضمي، وقد يؤدي إلى السرطان لأنها تخترق الخلايا. وأكد وجود مواد بديلة أكثر أماناً يمكن استخدامها في الصناعات الغذائية.

ودعا الخبراء المستهلكين إلى الحذر عند شراء عصير القصب، حيث يمكن اكتشاف الغش من خلال ملاحظة غياب الرغوة الطبيعية التي تتكون عند عصر القصب الطازج، أو احتفاظ العصير بلونه الأبيض لفترة طويلة بشكل غير طبيعي. وأوصوا بشراء العصير من محال موثوقة والتأكد من تحضيره أمام الزبون. وشددوا على ضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة لمنع استخدام هذه المواد الضارة في الأغذية، ومحاسبة المخالفين بشدة.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار الجهود المستمرة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء في الأسواق المصرية





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