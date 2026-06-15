خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني وأماكن المراكز التكنولوجية بالقاهرة والجيزة

تعرف على أماكن المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني وتقنين أوضاع المخالفات، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة والخطوات اللازمة.

تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني أصبح ضرورة ملحة للعديد من المواطنين في الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار المحاسبة على العدادات غير القانونية وزيادة فواتير الكهرباء.

تقدم المراكز التكنولوجية المنتشرة في جميع أحياء القاهرة والجيزة هذه الخدمة بشكل مميكن بالكامل، حيث يمكن للمواطنين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيا لتوفير الوقت ومنع التكدس. تتطلب عملية التحويل أولا تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وهي خطوة أساسية لتحويل العداد من النظام الكودي المؤقت إلى النظام القانوني الدائم.

يجب على المواطن التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لمنطقته مصطحبا المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من رخصة البناء أو قرار الترميم والهدم، وأي مستندات أخرى تثبت ملكية العقار. بعد تقديم الطلب، يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة، ثم يتم تحويل العداد بعد سداد الرسوم المستحقة. يوفر هذا الإجراء فوائد كبيرة للمواطنين، منها خفض قيمة فاتورة الكهرباء بسبب تطبيق التعريفة القانونية، وتجنب الغرامات والعقوبات التي قد تصل إلى فصل التيار.

كما أن العداد القانوني يضمن استقرار الخدمة ويمنع حدوث مشاكل فنية ناتجة عن التوصيلات غير المرخصة.

تشمل المراكز التكنولوجية في محافظة القاهرة العديد من المواقع الحيوية: الديوان العام للمحافظة في 7 ميدان الجمهورية عابدين، حي الزاوية الحمراء في 5 شارع أحمد فاروق أرض الجنينة، حي السلام أول في شارع السادات بجوار شركة بيع المصنوعات، حي غرب مدينة نصر في 78 شارع محمود شلتوت متفرع من شارع علي أمين أمام مسجد نوري خطاب الحي السابع، حي مصر الجديدة في 22 شارع الحجاز، مجمع أحياء شبرا الذي يخدم أحياء الساحل وروض الفرج والشرابية وشبرا في 42 شارع شبرا، حي باب الشعرية في 557 شارع بورسعيد الرئيسي، حي المعادي في شارع 77 أمام مستشفى الريان، حي الخليفة في شارع قدري السيدة زينب، حي المعصرة في 1 شارع خالد بن الوليد بجوار قسم شرطة المعصرة حدائق حلوان، حي منشأة ناصر عند تقاطع مزلقان الدويقة طريق النصر، حي السلام ثاني في عمارة 1 مساكن الأمل 888 شارع عباس العقاد، وحي المرج في شارع مؤسسة الزكاة بجوار مستشفى جراحات اليوم الواحد.

أما في محافظة الجيزة، فتغطي المراكز التكنولوجية جميع المراكز والأحياء: مركز كرداسة في شارع الوحدة المحلية بكرداسة، حي جنوب الجيزة في شارع صلاح سالم بجوار مجمع المصالح الحكومية، حي الهرم في شارع كفر طهرمس الطالبية البحرية فيصل، حي العمرانية في أول شارع الثلاثيني متفرع من ترعة الزمر، حي الدقي في شارع السكري بين السرايات، مركز منشأة القناطر في كورنيش النيل بجوار الإدارة التعليمية، مركز الصف في طريق 21 الصف حلوان بجوار قسم الشرطة، ومركز الواحات البحرية في الباويطي. تعمل هذه المراكز يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن أوراقهم ومواعيد المعاينة عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة أو من خلال التطبيقات الذكية.

يجب على الراغبين في تحويل العداد التوجه إلى المركز المختص حسب نطاقهم الجغرافي، حيث يتم تسجيل الطلب إلكترونيا ورفع المستندات المطلوبة. بعد الانتهاء من إجراءات التصالح على المخالفات، يتم تحويل العداد الكودي إلى قانوني دون الحاجة إلى زيارة مقار شركات الكهرباء. تشير الإحصائيات إلى أن آلاف المواطنين استفادوا من هذه الخدمة خلال العام الماضي، مما ساهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتقليل الفاقد.

ينصح الخبراء بسرعة التوجه لتقنين الأوضاع تفاديا لأي غرامات إضافية أو عقوبات قانونية، خاصة مع تكثيف الحملات الرقابية على العدادات المخالفة. كما تؤكد المحافظات أن التقديم الإلكتروني سهل العملية بشكل كبير، حيث يمكن للراغبين متابعة طلباتهم لحظة بلحظة عبر منافذ الخدمة الرقمية. وفي إطار التيسير على المواطنين، تم تخصيص خط ساخن للاستفسار عن شروط التحويل والمستندات المطلوبة. من المهم الإشارة إلى أن تحويل العداد يتطلب أن يكون العقار مستوفيا لجميع شروط السلامة والتراخيص، وأن يتم سداد جميع الرسوم المقررة.

مع استمرار جهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية، من المتوقع أن تشهد المراكز التكنولوجية المزيد من التحديثات لتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة. في النهاية، تحويل العداد الكودي إلى قانوني ليس مجرد إجراء روتيني، بل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار الكهربائي والمالي للأسر المصرية





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