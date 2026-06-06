خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية

كيفية استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، خطوات التفعيل، والشروط المطلوبة، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات التموينية على المواطنين.

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية استخراج بدل فاقد أو تالف ل بطاقة التموين ، خاصة بعد أن أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية ، في إطار توسع الدولة في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين.

بعد استلام البطاقة الجديدة، يجب على المواطن إتمام إجراءات التفعيل والحصول على الرقم السري الخاص بها، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 9136 من رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة في قاعدة بيانات التموين. وبعد إرسال الرسالة، يتلقى المواطن رسالة نصية تتضمن الرقم السري للبطاقة وموعد بدء صرف المقررات التموينية.

وأوضحت وزارة التموين أن تفعيل البطاقة لصرف الخبز المدعم يتم خلال نحو 72 ساعة من استلام الرقم السري، ليتمكن المواطن من صرف حصته المقررة من الخبز والسلع التموينية بشكل طبيعي. يمكن للمواطنين التقدم بطلب استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين من خلال منصة مصر الرقمية باتباع خطوات بسيطة: الدخول إلى المنصة، اختيار خدمات التموين، الضغط على خدمة إصدار بدل فاقد أو تالف، الاطلاع على الشروط والموافقة عليها، إدخال البيانات المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونيًا ومتابعة حالته.

كما توفر المنصة خدمات أخرى مثل الاستعلام عن البطاقة وتفعيلها، من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب واختيار الخدمة المناسبة. وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية، وتقليل التكدس في المكاتب الحكومية، وتوفير الوقت والجهد





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