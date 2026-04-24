خطيب المسجد النبوي يحذر: الإعراض عن شرع الله سبب الشقاء الحقيقي في الدنيا والآخرة

أوصى الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي المسلمين بتقوى الله والسعي في الخير، مؤكدًا أن السعي الحقيقي هو الذي يتجه إلى الله ويستهدف الآخرة، وأن الإعراض عن شرع الله هو سبب الشقاء في الدنيا والآخرة.

أوصى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي ، المسلمين ب تقوى الله تعالى وطاعة المولى الكريم للفوز بالمغفرة والأجر العظيم، مستشهدًا بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا).

وأشار فضيلته إلى أن الحياة مليئة بالسعي والحركة المستمرة، فالناس لا يكادون يهدأون أو يتوقفون عن العمل، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم بقوله: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى). هذا السعي قد يبدو واحدًا في الظاهر، ولكنه يختلف في الميزان، فالأعمال قد تتشابه، لكن المقاصد تختلف. البعض يعمل للدنيا، والبعض الآخر يعمل للآخرة، وهناك من يسعى دون أن يعرف إلى أين يتجه. الفارق الحقيقي يكمن في اتجاه القلوب، فالأعمال ترتفع بصدق النوايا والإخلاص.

وأضاف فضيلته أن السعي في الإسلام لا يقتصر على العبادات الظاهرة كالصلاة والصيام، بل هو أوسع وأشمل من ذلك بكثير. إنه يشمل كل حركة يقوم بها الإنسان في حياته، سواء في عمله، أو في منزله، أو في تجارته، أو في تعليمه، أو في علاقاته الاجتماعية، أو حتى في قراءاته. فالمعلم والطبيب والتاجر ورب الأسرة جميعهم يسعون، ولكن الأهم هو إلى من يتوجه هذا السعي. هل هو سعي إلى الله، أم سعي بعيدًا عنه؟

وهذا ما توضحه الآية الكريمة: (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا). فالعمل قد يكون متشابهًا، ولكن ما يرفعه أو يضعه هو الوجهة التي يتجه إليها القلب. على سبيل المثال، قد يتعلم شخصان نفس العلم، ولكن أحدهما يرتفع بمستواه لأنه أراد الإصلاح، بينما يخسر الآخر لأنه أراد السمعة والشهرة. وكذلك في التجارة، قد يتاجر شخصان بنفس البضاعة، ولكن يبارك الله في رزق أحدهما لأنه قصد الحلال وخدمة الناس، بينما يحرم الآخر لأنه جعل غايته مجرد الكسب المادي.

وبين فضيلته أن السعي ينقسم إلى سعي حميد وسعي ضائع. السعي الحميد هو الذي يمتلئ بالخير ويتجه إلى الله، فالعمل الدنيوي بنية صالحة يتحول إلى عبادة، ويضاعف أجره. فالنوم بنية التقوى يعتبر طاعة، والعمل بإتقان يعتبر عبادة، والإنفاق على الأهل يعتبر قربة، والسعي في قضاء حوائج الناس يعتبر إحسانًا. أما السعي الضائع فهو الذي يكثر فيه التعب، وتغيب عنه النية الصالحة، وتضيع فيه الوجهة.

وفي الختام، أكد إمام وخطيب المسجد النبوي أن من أراد الآخرة يجب أن يصدق قلبه، ويقوم وجهته، ويسعى لها سعيًا منضبطًا على هدي الشرع، بإيمان يحيي العمل ويبارك أثره. وعندما يستحضر المسلم هذا الفضل العظيم وسعة عطاء الله، يأتي النداء الرباني: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)، وهو نداء يوقظ القلب ويستنهض الهمة، ليجعل الحياة ميدانًا للتنافس في فعل الخيرات، وليجعل الحياة كلها لله، في العمل والراحة، وفي الكسب والعطاء





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الشيخ عبدالباري الثبيتي المسجد النبوي تقوى الله السعي في الخير الآخرة النية العمل الصالح

United States Latest News, United States Headlines