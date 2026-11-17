تواجه مبادرة دولية لزيادة الاعتماد على الكهرباء عقبات حادة في مفاوضات أنطاليا بسبب معارضة مجموعة الدول النامية، مما يهدد إدراجها في البيان الختامي لكوبي 31.

تواجه مبادرة دولية طموحة تهدف إلى زيادة حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميا عقبات كبيرة خلال مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ في مدينة أنطاليا التركية. اصطدمت مساعي إدراج هدف رفع هذه الحصة إلى 35% بحلول عام 2035 بخلافات عميقة بين الدول المشاركة، مما يعكس صعوبة التوافق على التزامات جديدة للحد من الانبعاثات الكربونية.

معركة تضمين الهدف في البيان الختامي

تسعى منظمو قمة كوبي 31، المقرر اختتام أعمالها في 20 نوفمبر الحالي، إلى تحويل هذا الهدف الطموح من مجرد تعهد طوعي إلى بند إلزامي أو مدعوم في الإعلان الختامي للمؤتمر. يستهدف المنظرون رفع حصة الكهرباء من أكثر من 20% حاليًا إلى 35% خلال العامين القاديين، بما يتيح حصول المبادرة على تأييد نحو 200 دولة. ورغم دعم شركات كبرى مثل إيه بي بي وشنايدر إلكتريك وأكثر من 24 دولة، فإن دخول المفاوضات أسبوعها الثاني كشف عن عراقيل جوهرية تحول دون نجاح هذه المساعي الرسمية.

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موقف مجموعة الدول النامية المتقاربة

تمثل مجموعة الدول النامية متقاربة التفكير، والتي تضم الصين والهند وبنجلاديش بالإضافة إلى دول أخرى، العقبة الرئيسية أمام تمرير المبادرة. أبلغت هذه المجموعة المفاوضين بشكل واضح بأنها لن تقبل تضمين أي إشارة صريحة إلى تعهد زيادة الاعتماد على الكهرباء في نص الإعلان الختامي. يأتي هذا الرفض بحسب أشخاص مطلعين على المفاوضات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية الموقف، ويشير إلى رفض هذه الدول ربط التحول الطاقي بالشروط التي تراها مجحفة أو غير واقعية بالنسبة لاحتياجاتها التنموية.

تحديات ربط الكهرباء بمصادر نظيفة

لا تقتصر تداعيات الاعتراض على تهديد إدراج المبادرة، بل تمتد إلى إضعاف محاولات النص على ضرورة ارتباط الكهرباء بمصادر توليد نظيفة. يفترض أن يسهم توسيع استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والصناعة والتدفئة في خفض الانبعاثات، خصوصا عندما تأتي من مصادر متجددة لا تطلق انبعاثات. ومع ذلك، فإن المقترح الحالي لا يميز بين الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة وتلك المولدة باستخدام الوقود الأحفوري، وهو ما يشكل عيبا تقنياً كبيراً يحققه منتقدو المبادرة.

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المواقف الأوروبية ودور الاتحاد الأوروبي

نظرًا لهذا القصور، حاول الاتحاد الأوروبي الدفع باتجاه ربط هدف الكهربة باستخدام مصادر توليد أنظف لضمان فعالية المناخ للسياسة. لكن المفوض فوبكه هوكسترا أوضح أن تبني هذا الشرط قد يؤدي إلى نفور دول لا تزال أنظمة طاقتها تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. دعا هوكسترا إلى التحلي بـ "البراغماتية" لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الدول، مشددا على أن جوهر مؤتمر كوبي 31 هو العمل متعدد الأطراف وليس تشكيل مجموعة صغيرة من المشاركين فقط.

آفاق الاتفاق ومستقبل التفاوض

في ظل هذه الخلافات، طرح المفاوضون بدائل مثل الاكتفاء بالإشارة إلى المبادرة دون ذكر النسبة الدقيقة، أو استخدام صياغة عامة تدعم الجهود الدولية. أعرب رئيس المفاوضات كريس بوين عن حريصه على استمرار النقاشات، بينما أكد رئيس مؤتمر كوبي 31 مراد كوروم أن أكثر من 30 حكومة ونحو 100 مؤسسة خاصة تدعم التعهد. ومع تزايد الضغوط الناتجة عن الحروب والتضخم، تظل فرص نجاح المبادرة مرتبطة بقدرة المفاوضين على تجاوز الانقسامات الحالية.