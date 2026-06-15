خلاف بين نيويورك ونيوجيرسي حول استضافة كأس العالم 2026

تحولت نيويورك ونيوجيرسي إلى منطقة مضيفة موحدة لكأس العالم 2026، لكن ذلك أدى إلى خلاف سياسي وإداري بين حكام الولايتين حول من هو المضيف الحقيقي، وخطط النقل المتنافسة، وتسمية المنطقة، مما يعكس تحديات التنظيم في مناطق metropolitans متشابكة.

خلال فعاليات كأس العالم 2026 ، تحولت نيويورك و نيوجيرسي إلى ما يشبه منطقة واحدة تحت اسم نيويورك - نيوجيرسي ، رغم أنهما ولايتان منفصلتان، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) يتعامل مع المناطق الحضرية الكبرى عند اختيار المدن المضيفة، وليس الحدود الإدارية.

معظم المباريات، بما فيها النهائية، ستقام في ملعب يقع في نيوجيرسي، لكن البنية التحتية الفندقية والمطارات والمطاعم ومراكز الإقامة تعتمد بشكل كبير على مدينة نيويورك. لذلك جمع الفيفا المنطقتين تحت اسم واحد لتسهيل التسويق والتنظيم. لكن هذا الدمج أثار خلافًا سياسيًا وإداريًا بين الولايتين.

حاكمة نيويورك كاثي هوشول تعتبر أن نيويورك هي الوجه الرئيسي للبطولة وقدمت خطط نقل منخفضة التكلفة داخل المدينة، بينما حاكمة نيوجيرسي ميكي شيريل أكدت أن المباريات تقام على أرض ولايتها وبالتالي يجب الاعتراف بدورها الكامل، وقدمت خطط نقل خاصة بولايتها وبأسعار مختلفة. الوضع كشف عن حرب نفوذ ناعمة، حيث يحاول كل طرف إبراز نفسه كمضيف حقيقي، ووصل الخلاف إلى اسم المنطقة نفسها، فبينما يصر مسؤولون في نيويورك على تقديم الحدث كـ"كأس العالم في نيويورك"، ت Insist نيوجيرسي على إضافة اسمها أولًا أو بشكل متساوٍ.

عمليًا، يعكس هذا المشكلة الأعمق في المنطقة: تداخل المدن الكبرى مع نظام نقل مجزأ، فالمشجعون الأجانب سيضطرون للتنقل بين الولايتين عبر جسور وأنفاق ووسائل نقل متعددة، مما يعقد التجربة رغم القرب الجغرافي. خطط النقل المتنافسة زادت الارتباك؛ فكل ولاية قدمت حلولًا مختلفة لتخفيض تكلفة الوصول إلى الملعب، مع اعتماد نيوجيرسي على دعم شركات خاصة وتركيز نيويورك على النقل الجماعي داخل المدينة





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كأس العالم 2026 نيويورك نيوجيرسي فيفا خطط النقل

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