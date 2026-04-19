خلافات جوهرية بين إيران وأمريكا حول السلام.. مصر تعزز قدراتها العسكرية وتساؤلات حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

رئيس البرلمان الإيراني يؤكد استمرار الخلافات الجوهرية مع الولايات المتحدة في مفاوضات السلام، بينما مصر تحقق تقدماً في التصنيع العسكري. وتبرز تساؤلات حول طرح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وتفاصيل حول واقعة حرق كشك بالإسماعيلية، بالإضافة إلى اختبار حاسم لمستقبل حمزة عبدالكريم مع برشلونة.

أكد رئيس البرلمان ال إيران ي محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، استمرار وجود خلافات جوهرية في المحادثات المتعلقة بالسلام بين إيران و الولايات المتحدة . وفي تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الرسمية، أوضح قاليباف أنه تم تحقيق بعض أوجه الاتفاق مع الجانب الأمريكي، لكن تظل "خلافات جوهرية" عالقة حول قضايا أخرى. ويأتي هذا التطور في سياق توترات متصاعدة شهدت هجوماً من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في الثامن والعشرين من فبراير.

ورداً على ذلك، قامت طهران بإغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي، مهددة بالتعرض لأي سفن لا تحصل على إذن منها لعبور هذا الممر المائي الاستراتيجي. وعلى الرغم من رفع الحصار يوم الجمعة، إلا أن إيران أعادت فرضه يوم السبت، وذلك عقب تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاده أن الولايات المتحدة ستحافظ على حصارها للموانئ الإيرانية. يُعد مضيق هرمز عنق الزجاجة الحيوي للتجارة العالمية للطاقة، وقد تسبب هذا الحصار في اضطرابات كبيرة دفعت بأسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأثارت إجراءات متسارعة لمنع حدوث نقص في الوقود. على صعيد آخر، أشارت تقارير إلى أن مصر قد قطعت شوطاً هاماً في مجال التصنيع العسكري، حيث انتقلت من مرحلة الاستيراد إلى إنتاج الفرقاطات والمسيرات، مما يعزز من قدراتها الدفاعية. وفي سياق متصل بالشؤون الداخلية، أبدت النائبة نيفين إسكندر استغرابها من عدم طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين للنقاش، بالرغم من موافقة الكنائس عليه. وأضاف محمد علي خير، في تحليل اقتصادي، أن الأموال الساخنة تمثل عبئاً عند خروجها المفاجئ، مشيراً إلى أن الجنيه المصري قد فقد حوالي 15% من قيمته في شهر مارس. وفي تطور يتعلق بالشؤون المحلية، كشفت محافظة الإسماعيلية تفاصيل واقعة حرق كشك القصاصين، مؤكدة أنه كان مقاماً على حرم الري وتمت إزالته في عام 2019. أما على الساحة الرياضية، فيخوض اللاعب حمزة عبدالكريم اختباراً حاسماً لتحديد مستقبله مع نادي برشلونة.





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة مفاوضات السلام مصر التصنيع العسكري قانون الأحوال الشخصية مضيق هرمز الاقتصاد

United States Latest News, United States Headlines