خلافات حادة بين الموساد والإدارة الأمريكية حول خطة إيران واغتيال نصر الله

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن خلافات بين رئيس الموساد ونائب الرئيس الأمريكي بسبب إفشال خطة سرية ضد إيران، وتفاصيل جديدة حول عملية اغتيال حسن نصر الله باستخدام عملاء محليين في لبنان.

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن خلافات حادة بين الموساد والإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران ، مشيرة إلى أن رئيس الموساد المنتهية ولايته ديفيد برنيا اتهم دوائر مقربة من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بإفشال خطة سرية كانت تستهدف تقويض النظام ال إيران ي.

وذكرت الصحيفة أن الخطة اعتمدت على توظيف مجموعات كردية داخل إيران، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض تنفيذها، فيما زعمت مصادر أمنية إسرائيلية أن فانس سرب تفاصيلها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما نفاه مقربون من نائب الرئيس الأمريكي. وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، مؤكدة أنها استندت إلى شبكة من العملاء المحليين في لبنان تمكنوا من زرع أجهزة تتبع دقيقة داخل المقر السري الذي كان يتحصن فيه بالضاحية الجنوبية لبيروت، مما ساعد الجيش الإسرائيلي على تحديد موقعه بدقة قبل تنفيذ الضربة.

كما أشارت إلى وجود استياء داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية من قرار ترامب وقف هجوم إسرائيلي كان يستهدف بيروت في اللحظات الأخيرة، معتبرين أن هذه الخطوة منحت حزب الله فرصة لتسويق ما وصفوه بالانتصار المعنوي. وترى أوساط سياسية أن هذه الخلافات تعكس توترا متزايدا بين واشنطن وتل أبيب في ملفات حساسة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية وتصاعد الحديث عن تقارب أمريكي إيراني.

كما أن تفاصيل عملية اغتيال نصر الله تظهر عمق الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي لصفوف حزب الله، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات الأمنية التي اتخذها الحزب لحماية قياداته. وقد رفضت مصادر في البيت الأبيض التعليق على هذه التقارير، في حين اكتفت سفارة إسرائيل بواشنطن بالقول إن العلاقات بين البلدين استراتيجية ولا تتأثر بهذه الخلافات.

وفي المقابل، يرى مراقبون أن ما نشرته معاريف يعكس صراعا خفيا بين أجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيلية على النفوذ في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التحركات الدبلوماسية الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران. وتأتي هذه التسريبات وسط حملة إعلامية إسرائيلية تهدف إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لتشديد موقفها تجاه طهران، بينما تشير تقارير غربية إلى أن الخطة السرية التي تحدثت عنها معاريف ربما كانت قد ألغيت لعدة أسباب، منها مخاوف من رد فعل إيراني عنيف أو من تداعيات إقليمية خطيرة.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن عملية اغتيال نصر الله شكلت نقطة تحول في الصراع الإقليمي، حيث دفعت إيران وحزب الله إلى إعادة تقييم استراتيجيتهما الأمنية، مما أدى إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية داخل صفوف الحزب. وتشير معلومات استخباراتية إلى أن إسرائيل تواصل جمع معلومات دقيقة حول تحركات قادة حزب الله، مستفيدة من تقنيات متطورة في المراقبة والتنصت.

ويرى خبراء أمنيون أن أي صراع مستقبلي بين إسرائيل وحزب الله سيكون مختلفا تماما عن حرب 2006، نظرا للتطور الكبير في قدرات الطرفين الصاروخية والدرونية. أما على المستوى السياسي، فإن هذه التطورات تضع الإدارة الأمريكية في موقف حرج، حيث تسعى للحفاظ على توازن دقيق بين دعم حليفها الإسرائيلي وتجنب اندلاع حرب شاملة في المنطقة. وقد أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تتابع التقارير باهتمام، لكنها رفضت تأكيد أي معلومات حول وجود خطة سرية أو تسريبات.

وفي لبنان، اعتبرت مصادر مقربة من حزب الله أن ما نشرته معاريف يهدف إلى تضليل الرأي العام وإخفاء فشل الاستخبارات الإسرائيلية في اختراق الحزب، مشيرة إلى أن اغتيال نصر الله كان نتيجة لخيانة داخلية وليس لتفوق تقني. كما حذرت هذه المصادر من أن مثل هذه التصريحات تؤجج الأوضاع وتزيد من احتمالية الرد العسكري من قبل حزب الله. وتظل المنطقة على حافة الهاوية وسط غموض يلف مستقبل المفاوضات النووية واحتمالات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وحلفائها.

وفي هذا السياق، تزايدت التحذيرات من أن أي خطأ في التقدير قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع النطاق له تداعيات خطيرة على الأمن العالمي





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