خلاف حاد بين وزيري الخزانة الأمريكي والبريطاني حول الحرب على إيران

كشفت مصادر عن خلاف حاد بين سكوت بيسنت وراشيل ريفز بسبب انتقادات الأخيرة للحرب على إيران، حيث اتهمها بيسنت بتقويض الدعم الأمريكي للحرب، وردت ريفز بانتقادها لأسلوبه وأكدت على عدم جدوى الحرب.

كشفت مصادر مطلعة عن خلاف حاد نشب بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونظيرته البريطانية راشيل ريفز خلال لقاء جمع بينهما في واشنطن الشهر الماضي، وذلك على خلفية انتقادات ريفز الصريحة لل حرب الدائرة ضد إيران .

وتأتي هذه الخلافات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية والأمنية على مستوى العالم. حيث أدلت ريفز، التي كانت في العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، بتصريح تلفزيوني لقناة CNBC في الخامس عشر من أبريل الجاري، عبرت فيه عن شكوكها حول الأهداف المحددة للحرب على إيران، مؤكدة أنها لم تكن واضحة على الإطلاق.

وأعربت ريفز عن عدم اقتناعها بأن الوضع الأمني الحالي قد تحسن مقارنة بما كان عليه قبل أسابيع قليلة، وهو ما أثار حفيظة بيسنت وأدى إلى رد فعل عنيف منه. ووفقًا للمصادر، فقد وبخ بيسنت ريفز بشدة خلال لقائهما اللاحق، معتبرًا تصريحاتها بمثابة تقويض للدعم الأمريكي للحرب ضد إيران. وأصر بيسنت على أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران قد ساهمت في تعزيز الأمن العالمي، بل وحذر من احتمال قيام طهران بشن هجوم نووي على لندن، في محاولة لتبرير استمرار الحرب وتصعيدها.

في المقابل، ردت راشيل ريفز بغضب على انتقادات بيسنت، مؤكدة أنها لا تعمل تحت إمرته ولا تخضع لتوجيهاته، وأنها ترفض أسلوبه في الحديث معها. وأعربت عن استيائها الشديد من طريقة تعامله، وأصرت على أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران لم تكن ضرورية ولا مبررة على الإطلاق، بل إنها زادت من تعقيد الأزمات التجارية العالمية وتفاقمها.

وأشارت ريفز إلى أن الحرب قد أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما أثر سلبًا على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. كما دعت إلى ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة، والعودة إلى المفاوضات بهدف تحقيق الاستقرار الإقليمي وتجنب المزيد من التصعيد. وتأتي هذه الخلافات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، حيث تتهم إيران بشن هجمات على الإمارات العربية المتحدة، وهو ما أدانته ألمانيا ودعت إلى العودة إلى المفاوضات.

كما أعلنت الصين عن فتح تحقيق فوري في انفجار مصنع ألعاب نارية في وسط البلاد، في حين حذر رئيس البرلمان الإيراني من أن شر أمريكا وحلفائها سينتهي في مضيق هرمز. وتعكس هذه التطورات حالة من الانقسام العميق بين الحلفاء حول كيفية التعامل مع الأزمة الإيرانية، وتصاعد المخاوف بشأن احتمال اندلاع حرب أوسع نطاقًا في المنطقة. فمن جهة، تصر الولايات المتحدة وإسرائيل على ضرورة مواصلة الضغط على إيران من خلال العقوبات العسكرية، بهدف إجبارها على تغيير سلوكها والتخلي عن برنامجها النووي.

ومن جهة أخرى، ترى دول أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا أن الحل يكمن في الدبلوماسية والحوار، والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عام 2015. كما أن هناك مخاوف متزايدة بشأن تأثير الحرب على التجارة العالمية وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.

وقد طالبت وزارة الخارجية الهندية بضمان حرية الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز دون أي عوائق، مؤكدة على أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة لضمان تدفق إمدادات الطاقة. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل المنطقة، وتصاعد المخاوف بشأن احتمال اندلاع صراع أوسع نطاقًا قد يكون له تداعيات كارثية على مستوى العالم.

إن الخلاف بين بيسنت وريفس يمثل تجسيدًا للانقسامات العميقة التي تعصف بالسياسة الدولية، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول دبلوماسية للأزمات القائمة قبل أن تتفاقم وتخرج عن السيطرة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران أمريكا بريطانيا حرب خلاف اقتصاد سياسة مفاوضات مضيق هرمز أمن

United States Latest News, United States Headlines