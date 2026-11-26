تتعمق الخلافات بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بشأن آليات نزع سلاح حماس وإعادة إعمار غزة، وسط تحذيرات من توقف مجلس السلام عن مهمته.

كشفت الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة بين الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس دونالد ترامب ، والحكومة الإسرائيلية بقيادة بني نتنياهو ، عن اتساع الفجوة بين الجانبين حول الآليات الدقيقة لتنفيذ خطة السلام التي اقترحتها واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة. ورغم التوافق الظاهري على الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في نزع سلاح حركة حماس وإنهاء سيطرتها السياسية والعسكرية على المنطقة، فإن الاختلافات الجوهرية تتعلق بسلسلة الإجراءات والتدابير الأمنية التي يجب اتخاذها قبل الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار الدائم.

محتوى خطة ترامب 2803 والأهداف الأمنية

تستند الخطة الأميركية المعروفة بخطة ترامب، والتي تتكون من عشرين بنداً، إلى تفويض دولي واضح أصدره مجلس الأمن بموجب القرار رقم 2803 في نوفمبر عام 2025، حيث أيّد المجلس هذا الإطار كوسيلة لوقف التصعيد وإحلال الاستقرار. وتهدف هذه الخطة بشكل أساسي إلى تحقيق أهداف أمنية وسياسية طويلة الأمد، تشمل تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس، ونقل السلطات المدنية والأمنية إلى إدارة فلسطينية انتقالية، وضمان عدم عودة التهديدات المسلحة إلى الوجود في القطاع.

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تحذيرات مجلس السلام وتوقف التنفيذ

أصدر مجلس السلام، الذي يترأسه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تحذيراً صريحاً للإدارة الإسرائيلية مفاده أنه قد يتخلى عن مهمته في قطاع غزة إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في عرقلة التنفيذ الكامل للالتزامات التي تعهدت بها ضمن خطة ترامب. وأكد المستشار البارز في المجلس، جوش غروينباوم، في تصريحات متعددة نقلتها صحائف إسرائيلية ودولية، أن عدم الامتثال للجدول الزمني المتفق عليه قد يؤدي إلى إعادة الملف إلى الأمم المتحدة أو إlegatesه للإدارة الأميركية المقبلة لتحديد سياسة جديدة تجاه القطاع.

خلافات جوهرة حول المساعدات والبناء

يرى مسؤولو مجلس السلام أن استمرار العمليات العسكرية دون تفعيل الترتيبات السياسية والأمنية المتفق عليها لا يحقق تقدماً ملموساً نحو نزع السلاح، مشيرين إلى أن الإطار العمل المكون من 15 بنداً الذي تم التوصل إليه مع حماس في يوليو الماضي، يتطلب نشر قوة استقرار دولية وتشكيل قوة شرطة فلسطينية كخطوات أولى ضرورية. ومع ذلك، تظل إسرائيل متمسكة بفرض قيود مشددة على دخول مواد البناء والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار، خشية استخدامها في إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس، مما يخلق توتراً مستمراً بين الطرفين.

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تأثيرات سياسية على المشهد الإسرائيلي

تتداخل هذه الخلافات الدولية بشكل مباشر مع المشهد السياسي المحلي في إسرائيل، حيث أرجع بني نتنياهو، خلال اتصاله السابق مع ترامب، التأخير في الموافقة على الإجراءات المطلوبة إلى حقيقة أنه يرأس حكومة تصريف أعمال تفتقر إلى الصلاحيات الكاملة لاتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد. وفي المقابل، تعهد زعيم المعارضة غادي إيزنكوت، المكلف رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال حملته الانتخابية بتنفيذ خطة ترامب والعمل الجاد على إنهاء سيطرة حماس على القطاع بالكامل خلال فترة زمنية محددة تبلغ 18 شهراً من تشكيل حكومته.

أوضاع إنسانية متدهورة واستعدادات للشتاء

ينعكس هذا الجمود السياسي والأمني بشكل مباشر وكارثي على ظروف معيشة سكان قطاع غزة، لا سيما النازحين الذين لا يزالون يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية من الأمطار والبرد القارس مع اقتراب فصل الشتاء. وقد اتفق الجانبان في آخر اتصالاتهما على ضرورة مواصلة العمل الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك مواد ومعدات تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، لضمان استجابة إنسانية فورية تفرق بين إعادة الإعمار الدائم وبين توفير المأوى وإصلاح الشبكات الأساسية لحماية المدنيين من المخاطر البيئية.