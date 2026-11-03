خلافات تحكيمية في الدوري الإسباني حول قرارات مونتيرو لريال مدريد وبرشلونة

جدل واسع يثيره الحكم مونتيرو بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح مبابي وتجاهله مشابهة لرافينيا، مما أثار تساؤلات حول معايير التحكيم.

أثارت ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم مونويرا مونتيرو لصالح كيليان مبابي خلال مباراة راسينغ سانتاندير و ريال مدريد في الدوري الإسباني موجة من الانتقادات الواسعة. وقرر الحكم احتساب ركلة جزاء بسبب احتكاك طفيف من ماتيو براتي مع المهاجم الفرنسي، وهو ما دفع العديد من مشجعي برشلونة إلى استعادة لقطة لا تزال عالقة في أذهانهم.

جدل حول قرار ركلة الجزاء لمبابي

وتعود تلك اللقطة القديمة إلى 25 نوفمبر من عام 2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني. كانت المباراة بين رايو فايكانو وبرشلونة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في الدقائق الأخيرة.

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وكان برشلونة يبحث آنذاك عن هدف الفوز، عندما اندفع الظهير الأيسر الأوروغوياني باشا إسبينو إلى الأرض في محاولة لإبعاد الكرة خلال الوقت بدل الضائع. ولم يتمكن إسبينو من لمس الكرة، لكنه اصطدم بقوة بساق اللاعب البرازيلي رافينيا.

وطالب رافينيا حينها باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم مونويرا مونتيرو لم يعتبر اللعبة مخالفة تستوجب العقوبة. وقرر استكمال اللعب رغم احتجاجات لاعبي برشلونة بشدة، مما أثار استياءهم آنذاك.

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تسليط الضوء على التباين في المعايير

وبعد أكثر من عامين، أعاد قرار مونتيرو في ملعب إل ساردينيرو تسليط الضوء على تلك الواقعة القديمة بشكل كبير. حيث احتسب ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة العاشرة ضد راسينغ، بسبب احتكاك بسيط من براتي مع مبابي.

وانجح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل ركلة الجزاء، مانحا فريقه التقدم في المباراة. وأثار هذا القرار حالة من الغضب بين جماهير راسينغ، إلى جانب موجة من الانتقادات الواسعة.

ويرى النقاد أن ركلة الجزاء كان لها تأثير كبير في مجريات اللقاء، مما زاد من حدة الجدل حول صحة القرار التحكيمي في تلك اللحظة الحاسمة.

استنكار جماهير برشلونة للتناقض

واستغلت جماهير برشلونة التباين الواضح بين الحالتين لاستعادة واقعة مباراة رايو فايكانو بشكل مكثف. كما عملوا على التشكيك في معايير الحكم مونتيرو عند اتخاذ قراراته الحاسمة في منطقة الجزاء.

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وتتجدد التساؤلات القوية حول اختلاف المعايير التحكيمية في حالات الاحتكاك داخل منطقة الجزاء بين الأندية الكبيرة. ويظل هذا الجدل قائما حتى الآن بين مؤيدي ومنتقدي قرارات الحكم الإسبانية.