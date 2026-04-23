خميس كروي حافل: قمة الزمالك وبيراميدز ونصف نهائي كأس ألمانيا أبرز الأحداث

جدول مباريات يوم الخميس 23 أبريل 2026 يشمل قمة الدوري المصري بين الزمالك وبيراميدز، ومواجهات قوية في كأس ألمانيا، ودوري أبطال آسيا، والدوريات الأوروبية والسعودية والإماراتية.

يشهد يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من أبريل لعام ألفين وستة وعشرين، جدولًا حافلًا بالمواجهات الكروية المثيرة والشديدة التنافسية في مختلف الدوريات والبطولات العربية والأوروبية.

تتصدر هذه المواجهات قمة الدوري المصري الممتاز بين فريقي الزمالك وبيراميدز، والتي تعد بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين وطموحاتهما في الفوز بلقب الدوري. هذه المباراة ليست مجرد لقاء بين فريقين، بل هي مواجهة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، وبين جماهير متعطشة للفوز والإثارة. الزمالك، بتاريخه العريق وجماهيره الوفية، يسعى إلى استعادة أمجاده وتحقيق الفوز على منافسه العنيد، بينما بيراميدز، بأسلوبه الحديث وطموحاته المتزايدة، يطمح إلى إثبات نفسه كقوة صاعدة في كرة القدم المصرية.

بالإضافة إلى قمة الدوري المصري، تتضمن قائمة المباريات مواجهة حاسمة في نصف نهائي كأس ألمانيا، حيث يتواجه شتوتجارت مع فرايبورج في لقاء يمثل فرصة ذهبية لكلا الفريقين لحجز مقعد في المباراة النهائية. هذه المباراة تعد بمثابة صراع على الأقدام، حيث يتوقع أن يشهد اللقاء مستوى فنيًا عاليًا وإثارة بالغة.

كما تشمل المباريات مواجهات قوية في دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي النصر مع الأهلي القطري، وفي الدوريات الأوروبية، يواجه مانشستر سيتي فريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبرشلونة يستضيف سيلتا فيجو في الدوري الإسباني. هذه المباريات تجذب أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وتعد بتقديم مستويات فنية رائعة وإثارة لا مثيل لها.

ولا يقتصر الأمر على هذه المباريات الكبرى، بل يشهد اليوم أيضًا منافسات قوية في الدوريات السعودية والإماراتية، حيث تقام عدة مباريات مثيرة تجمع بين فرق طامحة لتحسين موقعها في جدول الترتيب. في الدوري السعودي، يلتقي النجمة مع التعاون، بينما يواجه ضمك فريق الأخدود. وفي الدوري الإماراتي، تقام ثلاث مباريات تجمع بين اتحاد كلباء وبني ياس، والشارقة مع الوحدة، والبطائح والعين. هذه المباريات تساهم في إضفاء المزيد من الإثارة والتنافسية على الدوريات المحلية، وتمنح الفرصة للاعبين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد الدوري المصري الممتاز مباريات أخرى، حيث يلتقي المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري، وغزل المحلة مع بتروجت، مما يزيد من حماس المنافسة ويجعل اليوم مليئًا بالأحداث الكروية الشيقة. كما ينتظر عشاق كرة القدم المصرية معرفة موعد نهائي كأس الكونفدرالية الذي سيجمع الزمالك مع اتحاد العاصمة، وهو لقاء يحمل الكثير من الوعود والإثارة





