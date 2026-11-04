خيسوس دي ميغيل: مصير حارس أندورا أمام القضاء بعد وفاته

تحليل قانوني لحالة وفاة اللاعب الإسباني خيسوس دي ميغيل وتأثيرات التدخل العنيف من قبل خيسوس أوونو على المساءلة الجنائية والمدنية في كرة القدم.

أثارت وفاة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميغيل صدمة كبيرة في أوساط المتابعين للعبة بعد أيام من تعرضه لتدخل قوي أثناء المباراة. لعب دي ميغيل لصالح نادي تينيريفي الإسباني وكان مهاجما سابقا في نادي ليغانيس قبل رحيله المفاجئ عن الحياة في الثاني من شهر سبتمبر لعام 2024.

توفي اللاعب بعد تعرضه لتدخل عنيف من قبل خيسوس أوونو حارس مرمى فريق إف سي أندورا خلال الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني الدرجة الثانية. هذا الحدث أثار جدلا واسعا حول إمكانية مقاضاة أوونو جنائيا بتهمة القتل غير العمد مما دفع الخبراء القانونيين لدراسة تداعيات الواقعة.

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تفاصيل الواقعة القانونية

كشف المحامي المتخصص في القانون الرياضي حمودة بوعزة عن التبعات الخطيرة التي قد يواجهها الحارس الخاضع للتحقيق. وأكد أن الرياضة لا تخرج عن نطاق التشريعات المعمول بها مما يعني عدم وجود عائق قانوني يمنع المساءلة عند ارتكاب مخالفات.

أوضح بوعزة أن الإصابات الناتجة عن التدخلات القوية تعتبر من المخاطر المرتبطة بممارسة الرياضة ولا يمكن ملاحقة المتسببين فيها طالما لم تتجاوز إطار اللعب المشروع. ومع ذلك يصبح الوضع مختلفا إذا تجاوز التدخل حدود اللعب وكان هناك نية واضحة لإلحاق الضرر باللاعب الآخر.

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آراء الخبراء والقرائن

أشار المحامي التونسي إلى أن أوونو قد يواجه عقوبة سجن تتراوح بين سنة وأربع سنوات في حال اقتناع القاضي بوجود تعمد استهداف دي ميغيل. وذكر بوعزة سابقة قضائية من محكمة الاستئناف في بون الفرنسية قضت بسجن لاعب رغبي لمدة اثني عشر شهرا مع تأجيل التنفيذ بعد تسببه بشلل رباعي لمنافسه.

وصف خبير القانون إثبات التعمد بالأمور الصعبة نظرا لصعوبة التمييز بين قطع الكرة الخطيرة وبين إيذاء الخصم عمدا. ستبحث المحكمة عن قرائن مثل مناوشات سابقة أو تبادل للشتائم أثناء المباراة لتأكيد الاحتمال الثاني وتكييف الواقعة بشكل يسمح بالإدانة.

التبعات المستقبلية على اللاعب

من المتوقع أن تترتب على هذه القضية ثلاث أنواع من المسؤولية القانونية لكل من الأطراف المتورطة في الحادث المأساوي. تشمل المسؤولية الأولى التأديبية التي قد تؤدي إلى إصدار عقوبات رياضية ضد اللاعب المخالف من قبل الاتحادات المختصة.

أما المسؤولية الثانية فهي المدنية المرتبطة بالتعويضات المادية التي قد تدفع للجهة المتضررة أو لأهل الفقيد كتعويض عن الخسائر. وتأتي المسؤولية الثالثة على الشكل الجنائي في حال تم إثبات جريمة القتل غير العمد جراء الإهمال الشديد أثناء اللعب.