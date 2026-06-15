دار الإفتاء تستعد لرؤية هلال محرم 1448 وتذكر دعاء النبي للمتابعين

بعد غروب شمس 15 يونيو 2026، تعلن دار الإفتاء المصرية عن نتيجة رؤية هلال محرم 1448 لتحديد أول أيام العام الهجري، وتستعرض دعاء النبي عند رؤية الهلال وأهميته الروحية.

تستعد دار الإفتاء المصرية لمعرفة هلال شهر المحرم لعام 1448 هجرية بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، بحيث تُعلن النتيجة الشرعية عقب صلاة المغرب لتحديد ما إذا كان غدًا أو بعد غدٍ هو أول أيام العام الهجري الجديد.

تُعَدّ صلاة دعاء رؤية الهلال من السنن النبوية التي تَتَضاءل ممارستها في العصر الحالي، رغم أن لها أبعادًا روحية عميقة تتعلق ببدء الأشهر الهجرية واستقبالها بنية خالصة وتفانٍ. وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال على توجيه الدعاء إلى الله، فاتحًا الشهر بطلب البركة والخير. قال النبي عندما رأى الهلال: "اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله"؛ دعاء يجمع بين التمني بالخير والطمأنينة، وبين الثبات على الإيمان مع كل حلول لشهر جديد.

وفي رواية أخرى أضاف: "الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله"، ما يُظهر عمق الارتباط بين المسلم وخالقه في كل تفاصيل حياته، بما فيها متابعة حركته القمرية وتحديد بداية الشهور. إنّ الدعاء عند مشاهدة هلال المحرم أو أي شهر هجري آخر يُستحب للمسلم أن يردده اقتداءً بسنة النبي، طلبًا للسلامة من الآفات ولثبات الطاعة وللتوفيق في شؤون الدين والدنيا.

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن كل مخلوقات الله تسجد له وتسبّح بحمده، كما جاء في قوله تعالى: "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم"، في إشارة إلى أن الكون كله يعيش في عبادة مستمرة، وهذا ما دفع النبي إلى مخاطبة الهلال عند ظهوره كرمز للوحدة في عبادة الله. كلمة "أهله" في الدعاء تدل على طلب ظهور الهلال بوضوح، مع الأمن والسكينة، بينما تعني "السلامة" النجاة من المصائب، و"الإيمان" الثبات على العقيدة، وهو ما يجعل هذا الدعاء متكاملًا في معاني الطمأنينة في الدنيا والآخرة.

وكان النبي يكرر هذا الدعاء مع كل شهر هجري لتجديد النية والعهد مع الله مع كل بداية جديدة، وهو ما يُعزّز أهمية متابعة رؤية الهلال لوجود عبادة خاصة بهذه المناسبة مثل صيام الأيام البيض وصيام عاشوراء وغيرها من المناسبات الدينية. ومن أشهر الأدعية التي يستحب قولها في استقبال شهر محرم: "اللهم ارزقنا فيه الرضا، والصبر، والتيسير في كل الأمور، واهدنا لما تحب وترضى. اللهم اكتب لنا الخير في كل خطواتنا، واصرف عنا كل سوء.

يا رب، اجعل هذا العام بداية فرج قريب، ونهاية لكل ضيق، وأكرمنا بحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واغفر لنا ما مضى، وبارك لنا ما هو آت. اللهم اجعل هذا العام حافلاً بالخيرات، ومليئًا بالطمأنينة، وبارك لنا أوقاتنا وأرزاقنا". هذه الكلمات تجسد رغبة المؤمن في جعل كل يوم من العام الهجري الجديد مليئًا بالمغفرة والبركة، وتؤكد على أن بداية كل شهر هي فرصة لتجديد العهد مع الله، وتوجيه القلب نحو الطاعة والرضا.

وفي هذا السياق، تستمر دار الإفتاء في دعوتها للمسلمين إلى الالتزام بهذه السنن وتعزيز الروحانية الجماعية مع حلول كل شهر قمري، ساعية إلى إحياء تراث نبوي عريق يربط بين العبادة اليومية والمواعيد الفلكية التي تحدد مواعيد الصوم والاحتفال الديني





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رؤية الهلال دعاء النبي محرم 1448 دار الإفتاء السنن النبوية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448.. رسائل وكلمات مميزة للأهل والأصدقاءمع اقتراب حلول العام الهجري الجديد 1448، يحرص الكثير من المسلمين على تبادل التهاني والرسائل والدعوات بالسعادة والبركة، احتفالا بالهجرة النبوية الشريفة .. المزيد

Read more »

دار الإفتاء المصرية تستعد لرصد هلال المحرم 1448 وإعلان بداية العام الهجري الجديدتقوم لجان دار الإفتاء المصرية بمراقبة هلال المحرم مساء 15 يونيو 2026، بناءً على حسابات فلكية، لتحديد أول أيام السنة الهجرية 1448 وإعلانها رسمياً، مع دعوات للبركة والنجاح في العام الجديد.

Read more »

موعد صيام عاشوراء 1448 هـ .. فضل صيامه وحكم إفراده بالصيام دون تاسوعاءيرغب المسلمون في كل مكان بمعرفة موعد صيام عاشوراء 1448 هـ لما لهذا اليوم المبارك من فضل عظيم.. المزيد

Read more »

دليل صيام يوم عاشوراء 1448 هـ: الأحكام الشرعية والمواعيد والفضائلتقرير مفصل يتناول حكم صيام يوم عاشوراء لعام 1448 هـ وفقاً لدار الإفتاء، مع توضيح مراتب الصيام، والقصة التاريخية لهذا اليوم، والمواعيد الفلكية المتوقعة لعام 2026.

Read more »

رأس السنة الهجرية 1448: استطلاع الهلال اليوم وبداية عام جديد من البركاتتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال المحرم لتحديد بداية العام الهجري 1448، مع تصحيح المفاهيم حول ارتباط المحرم بالهجرة النبوية وفضائل الشهر الحرام.

Read more »

وزير الداخلية يهنئ كبار القادة بالعام الهجري الجديد 1448 هـ ويستحضر قيم الهجرة النبويةأرسل وزير الداخلية المصري مجموعة من برقيات التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هـ إلى رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس مجلس الوزراء، شيخ الأزهر، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية. وركزت البرقيات على استعراض الدروس والقيم المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة مثل الثبات والتضحية والعمل الدؤوب، مؤكدة على دورها في تعزيز مسيرة العمل الوطني وترسيخ دعائم الدولة في مختلف المجالات.

Read more »