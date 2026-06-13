دار الإفتاء المصرية تستعد لرصد هلال المحرم 1448 وإعلان بداية العام الهجري الجديد

تقوم لجان دار الإفتاء المصرية بمراقبة هلال المحرم مساء 15 يونيو 2026، بناءً على حسابات فلكية، لتحديد أول أيام السنة الهجرية 1448 وإعلانها رسمياً، مع دعوات للبركة والنجاح في العام الجديد.

تستعد دار الإفتاء المصرية لإجراء مراقبة هلال شهر المحرم لعام 1448 هـ في مساء الاثنين 29 من شهر ذي الحجا 1447 هـ، الموافق 15 يونيو 2026.

وتنفذ هذه المهمة عبر لجان شرعية وعلمية منتشرة في جميع المحافظات، استعدادًا للإعلان الرسمي عن بداية العام الهجري الجديد. يأتي هذا الإجراء بعد صدور الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تبين أن أول أيام شهر المحرم وتحديدًا غرة الشهر ستقع يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، بينما يُكمل شهر ذي الحجة في اليوم السابق، أي 15 يونيو 2026.

وفي سياق متصل، أكد مركز الفلك الدولي أن غالبية الدول الإسلامية ستسعى لرصد هلال المحرم مساء الاثنين 15 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن الرؤية ستكون ممكنة عبر التلسكوبات في مساحات شاسعة من آسيا، أفريقيا، أوروبا، وكذلك بالعين المجردة في غرب أفريقيا، جنوب غرب أوروبا، ومعظم دول أمريكا الشمالية والجنوبية. وبناءً على هذه القدرة على الرصد، يُتوقع أن تعلن معظم الدول الإسلامية أن يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري 1448.

يُعد شهر المحرم أول شهر من الشهور الحرم التي أقرّها الله تعالى بمكانة مميزة في التقويم الإسلامي، ويحمل في طياته معاني الهجرة النبوية الشريفة، وقيم الصبر والتضحية التي أسست لبناء الحضارة الإسلامية. ومن هذا المنطلق، يوجه الكثيرون دعاءً خاصًا لبدء السنة الهجرية الجديدة، متمنين فيها الفرج من الهموم، وتحقيق الأمنيات، واستجابة الدعوات، وشفاء المرضى، ورحمة للمتوفين.

يدعو المصلون أيضًا إلى مغفرة الذنوب، وإصلاح النفس، وإعطاء العون للآباء والأمهات، وأن تكون السنة الجديدة مليئة بالخير والبركة، وأن يُكتب لها النجاح وتحقيق الأهداف، مع التفاؤل بنظرة انتصارية نحو المستقبل. وفي ختام الفقرة، يسلّط النص الضوء على أهمية استحضار الروح الدينية والإنسانية في رأس السنة الهجرية، مشددًا على أن التجربة الماضية كانت مليئة بالفرح والحزن، بالأرباح والخسائر، وبأن ما زرعناه سيُحصَد غدًا بإذن الله بالخير والبركة.

يدعو النص إلى أن يكون اليوم أفضل من الأمس، وغدًا أفضل من اليوم، وأن يتجدد الأمل في كل شؤون الحياة. ويختتم بدعاء شامل يرفع الصلوات للمتوفين، والمرضى، والقلوب المتعبة، سائلًا الله أن يجعل السنة الجديدة عام خير وبركة وإنجازات وتقدم لجميع المسلمين في جميع بقاع الأرض





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رصد الهلال العام الهجري 1448 دار الإفتاء المصرية الدعاء للعام الجديد الشهر المحرم

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