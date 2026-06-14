دار الإفتاء المصرية تستعد لاستطلاع هلال شهر المحرم

ستستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر المحرم لعام 1448 هجريًا، مساء اليوم الاثنين 29 من شهر ذي الحجة 1447هـ، الموافق 15 يونيو 2026، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن موعد بداية العام الهجري الجديد.

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر المحرم لعام 1448 هجريًا، مساء اليوم الاثنين 29 من شهر ذي الحجة 1447هـ، الموافق 15 يونيو 2026، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن موعد بداية العام الهجري الجديد.

موعد بداية العام الهجري الجديد 1448.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم غدًا. دار الإفتاء تستطلع غرة شهر المحرم وتحدد موعد رأس السنة الهجرية الجديدة .. بعد غد الاثنين.

وبحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448هـ توافق يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، على أن يكون اليوم الاثنين 15 يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا. غرة شهر المحرم فلكيًا.

وفي السياق ذاته، أكد مركز الفلك الدولي أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر المحرم مساء اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن رؤية الهلال ستكون ممكنة باستخدام التلسكوبات من مناطق واسعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما ستكون ممكنة بالعين المجردة في أجزاء من غرب أفريقيا وجنوب غرب أوروبا ومعظم قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية. وأوضح المركز أنه في ظل إمكانية رؤية الهلال يوم الاثنين، فمن المتوقع أن تعلن غالبية الدول الإسلامية أن يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448.

ويُعد شهر المحرم أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم التي خصها الله تعالى بمكانة عظيمة، فيما تمثل مناسبة رأس السنة الهجرية فرصة لاستحضار معاني الهجرة النبوية الشريفة وما تحمله من قيم الصبر والتضحية وبناء الحضارة





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