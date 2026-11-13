دار أوبرا الإسكندرية تستضيف أم كلثوم مع غداً الجمعة

تستضيف أوبرا الإسكندرية مساء الجمعة حفل أم كلثوم مع غداً بفرقة الموسيقى العربية بإشراف الأكاديمية للحفاظ على التراث الموسيقي.

تستضيف دار أوبرا الإسكندرية مساء الجمعة الحفل الموسيقي المثير للفرقة الموسيقية الخاصة ب أم كلثوم ، الذي سيقام على مسرح سيد درويش، وذلك كجزء من المبادرات التي تقودها أكاديمية الفنون لدعم التراث الغنائي العربي وحماية الهوية الموسيقية الأصيلة للوطن العربي.

تفاصيل حفل أم كلثوم مع غداً الجمعة

يتولى تنظيم هذا الحدث الموسيقي الهام المعهد العالي للموسيقى العربية، تحت الإشراف المباشر من الدكتورة سالي طموم، وفي حين ترعى الدكتورة نبيلة حسن، وهي رئيسة أكاديمية الفنون، هذا النشاط الثقافي الذي يعكس الاهتمام الكبير بالمشهد الفني المصري.

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سيقوم المايسترو محمد عبد الستار بقيادة الفرق الموسيقية خلال هذا الاحتفال الفني، والذي من المقرر أن يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً، ليضمن تقديم مجموعة شاملة من الأعمال الموسيقية التي تعكس عراقة الطرب العربي وأصالته، مع تسليط الضوء على روائع الغناء والموسيقى التي تركت بصمة بارزة في الوجدان الفني والثقافي العربي.

أهداف أكاديمية الفنون في دعم التراث

تأتي هذه الفعالية ضمن الأنشطة المستمرة لأكاديمية الفنون، التي تسعى جاهدة إلى صون التراث الموسيقي العربي وإعادة تقديم كنوزه الفنية في عروض حية، بما يسهم في تعريف الأجيال الجديدة بمدارس الطرب الأصيل والحفاظ على استمرارية هذا الإرث الفني المهم.

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يهدف الحفل إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأعمال الموسيقية التي تحاكي الذاكرة الجماعية، مما يعزز من مكانة الفنون كركيزة أساسية للهوية الوطنية، ويجعل من المسرح منصة للتعليم والتوعية بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي الغني.

مسرح سيد درويش وجهة ثقافية رائدة

يعتبر مسرح سيد درويش، الواقع داخل دار أوبرا الإسكندرية، وجهة ثقافية رائدة تقدم باستمرار العروض التي ترقى لمستوى طموح الجمهور، مما يضمن استمرار الحياة الفنية في المدينة الساحلية وجذب محبي الغناء الكلاسيكي من مختلف الفئات العمرية.