دار الإفتاء المصرية تعلن: الأحد 19 أبريل أول أيام شهر ذي القعدة 1447 هـ

أعلنت دار الإفتاء المصرية عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1447 هجريًا، مؤكدة أن يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026 هو أول أيامه. وتقدمت الدار بالتهنئة للقيادة والشعب المصري والأمة الإسلامية.

أعلنت دار الإفتاء المصرية رسميًا عن تعذر رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1447 هجريًا، وذلك بعد عملية تحرٍ دقيقة جرت مساء يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1447 هجريًا، والموافق السابع عشر من شهر أبريل لعام 2026 ميلاديًا. وقد اعتمدت الدار في استطلاع الهلال على جهود اللجان الشرعية والعلمية الموثوقة والتي تنتشر في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف التحقق من ثبوت رؤية الهلال شرعيًا.

وبناءً على النتائج التي تم التوصل إليها والتي أكدت عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة، فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا توضيحيًا يحدد بداية الشهر القمري الجديد. وبموجب هذا الإعلان، فإن يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر أبريل لعام 2026 ميلاديًا سيكون هو اليوم المتمم لشهر شوال لعام 1447 هجريًا. وعليه، فإن يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر أبريل لعام 2026 ميلاديًا، سيكون هو اليوم الأول لشهر ذي القعدة لعام 1447 هجريًا. وبهذه المناسبة الهامة، انتهزت دار الإفتاء المصرية هذه الفرصة لتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى الشعب المصري العظيم، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. كما امتدت التهاني لتشمل كافة رؤساء الدول العربية والإسلامية، وملوكها وأمرائها، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، داعين الله أن يسبغ عليهم نعمه وأن يجمع كلمتهم على الحق والخير. إن التحقق من دخول شهر ذي القعدة يمثل بداية فترة هامة في التقويم الهجري، والتي تتضمن مناسك عظيمة كأداء فريضة الحج وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مما يزيد من أهمية هذه الإعلانات الرسمية في تنظيم حياة المسلمين وشؤونهم الدينية. وقد حرصت دار الإفتاء على الالتزام بالمنهج الشرعي والعلمي في عملية التحري، مما يمنح الإعلان المصداقية والثقة لدى عموم المسلمين. كما يعكس هذا الإعلان الدور المحوري الذي تلعبه دار الإفتاء في توضيح المعالم الشرعية المتعلقة بالتقويم الهجري، والتيسير على الأمة في معرفة بداية الأشهر الهجرية ومناسباتها الهامة. إن هذه الأوقات تحمل في طياتها معاني روحانية عميقة، وتستدعي من المسلمين الاستعداد والتأهب لما فيها من عبادات وأعمال صالحة.





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

