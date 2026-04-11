دار الإفتاء تحرم التجسس بين الزوجين وتوضح أسس العلاقة الزوجية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التجسس بين الزوجين حرام شرعاً، مشددة على أهمية بناء العلاقة الزوجية على الثقة والاحترام المتبادل، وتوضيح المحظورات الشرعية المتعلقة بذلك.

أكدت دار الإفتاء المصرية على أن التجسس بين الزوجين وتتبع عورات بعضهما البعض أمر محرم شرعاً. وأوضحت الدار أن العلاقة الزوجية تقوم على المودة والرحمة والثقة المتبادلة، وأن أي سلوك يخل بهذه الأسس يعتبر مخالفاً للشرع. وأشارت دار الإفتاء إلى أن الله عز وجل قد امتن على عباده بنعمة الزواج ، ووصف رابطة الزوجية بالميثاق الغليظ، وأمر بالعشرة بالمعروف. وعليه، فإن أي تصرفات تنتهك هذه القيم، مثل سوء الظن وتتبع العورات، تعتبر مرفوضة شرعاً.

وفي إطار ردها على سؤال حول حكم الدين في تجسس الزوج على زوجته أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، بينت دار الإفتاء أن هذا السلوك يمثل انتهاكاً لحرمات الزوجية، ويتناقض مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى بناء أسرة مستقرة قائمة على الاحترام والثقة. وشددت على أن الغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في الشريك دون مبرر، تدفع البعض إلى التجسس على المكالمات والمراسلات الإلكترونية، وهذا سلوك عدواني سيء بين الزوجين، ويعتبر تعدياً وانتهاكاً للحرمات. وأوضحت دار الإفتاء أن هذا السلوك يتضمن العديد من المحظورات الشرعية، من بينها سوء الظن، الذي هو اتهام الآخرين بدون دليل، وهو محرم شرعاً بناءً على قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾. وأيضاً تتبع العورات والبحث عن أسرار الآخرين ومعايبهم، وهو أمر حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، محذراً من أنه قد يؤدي إلى انكشاف أسرار المتجسس نفسه. وأشارت الدار إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التجسس وما يجلبه من كراهية وبغضاء بين الناس، مؤكدة على ضرورة تجنب مثل هذه السلوكيات للحفاظ على سلامة العلاقة الزوجية وبناء أسرة متماسكة. وعليه، يجب على الزوجين رعاية حقوق بعضهما البعض، وإحسان الظن، والتعاون على البر والتقوى. إذا ثارت الشكوك، فالأفضل المصارحة والنصح والإصلاح، وتذكير كل منهما بحقوق العشرة بالمعروف التي أمر الله بها. يجب على الزوجين أن يعملا على بناء الثقة وتعزيزها، وتجنب كل ما يخدش هذه الثقة ويؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية. فالعلاقة الزوجية السليمة هي أساس بناء مجتمع سليم، والحفاظ عليها واجب شرعي وأخلاقي





