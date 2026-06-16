دار الإفتاء توضح ضوابط الزي الشرعي للمرأة المسلمة وحكم قراءة الأذكار دون حجاب كامل

تناولت دار الإفتاء المصرية موضوع ضوابط الزي الشرعي للمرأة المسلمة مؤكدة وجوب الحجاب باستناد إلى القرآن الكريم، كما بينت حكم قراءة الأذكار والأوراد دون ارتداء الحجاب الكامل عبر أمين الفتوى الدكتور علي فخر الذي أكد جواز ذلك بشرط المحافظة على الحياء والهيئة المناسبة للعبادة.

حددت دار الإفتاء المصرية ضوابط الزي الشرعي للمرأة المسلمة، مؤكدة أن الحجاب واجب شرعي مستندة إلى آية من القرآن الكريم : ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾.

وشرحت الدار عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الزيّ الشرعي يتطلب توافر صفات معينة، وتضمن التحذير بوجوب غض البصر كما أمر الله تعالى في قوله: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾. أجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم قراءة الأذكار والأوراد دون ارتداء الحجاب الكامل، مؤكدًا أن ذلك غير حرام. وأوضح أن الأذكار وقراءة القرآن تعتبران من العبادات ولكنها لا تشترط الحجاب الكامل كما تشترطه الصلاة.

وذكر أن هناك فرقًا بين الحجاب الكامل والزي المحتشم، فالأذكار تجوز بالملابس المحتشمة وليست بالضرورة تستكمل شروط الحجاب الكامل تعظيماً لشأن العبادة واحتراماً لها. وبين أن الصلاة لها شروط خاصة من بينها الطهارة وارتداء الحجاب الكامل، بينما الأذكار لا تشترط الوضوء إلا عند مس المصحف





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دار الإفتاء الحجاب الزي الشرعي الأذكار Caroline Fakhry الدكتور علي فخر الصلاة الوضوء القرآن الكريم

United States Latest News, United States Headlines