دار الإفتاء المصرية تذكر 5 أخلاق يجب أن يتحلى بها المؤمن و5 أعمال لبناء بيت في الجنة

دار الإفتاء المصرية تتحدث عن الأخلاق الرفيعة المستخلصة من القرآن الكريم، وأعمال محددة تؤدي إلى بناء بيت في الجنة كالمثابرة في النوافل، والصبر على الابتلاء، وبناء المساجد، وحسن الخلق، والدعوة إلى الله.

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن خمس صفات أخلاقية رفيعة يجب أن يتحلى بها المؤمن ليكسب رضوان الله تعالى. وذكرت دار الإفتاء في منشور على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن هذه الصفات مستخلصة من خمس آيات من القرآن الكريم: الخشية، والخشوع، والتواضع، وحسن الخلق، وإيثار الآخرة على الدنيا أي الزهد في Dunia.

هذه الأخلاق تعد من أبرز علامات علماء الآخرة. بالإضافة إلى ذلك، استعرضت دار الإفتاء عددًا من الأعمال التي يُبني بها للمسلم بيت في الجنة، وهي غاية عظيمة يسعى إليها كل مؤمن. من هذه الأعمال: الاجتهاد في النوافل والإكثار منها، كصلاة ثنتي عشر ركعة في اليوم والليلة. كما يتضمن بناء البيت في الجنة الصبر والحمد عند الابتلاء بوفاة الولد، حيث يُبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من صبر واسترجع بعد وفاة ولده يُبنى له بيت في الجنة ويُسمى بيت الحمد.

كذلك يُبةُ بناء المساجد لله، فإن من بنى مسجدًا لله بُني له مثله في الجنة أو بيتًا فيها. وتشمل الأعمال أيضًا ترك المراء والكذب، والسعي في تحسين الخلق، حيث assortّ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بمنازل متدرجة في الجنة. أخيرًا، الدعوة إلى الله وإيصال أحد أفضال الإسلام إلى الناس تعد سببًا لبناء البيت، إذ الدال على الخير كفاعله، فمن دلّ على عمل حسن بُني له بيت في الجنة بسببه





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