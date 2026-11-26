دار الإفتاء المصرية تحسم حكم موتى حرائق الوراق، مؤكدة أن من يحرق شهيد، مع بيان أحكام الغسل والتيمم حسب حالة الجثمان لتيسير الدفن.

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والوزير السابق للصحة، عن أهمية التأمين الصحي الشامل بوصفه نقلة تاريخية في منظومة الرعاية الصحية بالمجتمع المصري، في وقت شهد فيه قطاع الخدمات العامة تحولات هيكلية واسعة.

حكم وفاة ضحايا حرائق الوراق

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من يموت بسبب الحريق يُصنّف شرعاً شهيداً، مستندة في ذلك إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي وسعت مفهوم الشهادة ليشمل فئات متعددة غير القتال في سبيل الله. وأكدت الدار أن هذا الحكم ينطبق على ضحايا حادث الحريق المأساوي الذي وقع بمركز الورقة وأسفر عن سقوط نحو ثلاثين ضحية، مما أثار تساؤلات واسعة حول التكفير عنهم.

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أحكام الغسل والتيمم حسب حالة الجسد

حددت الدار الأحكام التفصيلية المتعلقة بتجهيز جثامين المتوفين جراء الحرائق، مشيرة إلى أن الوضعية تعتمد كلياً على سلامة الجثمان وإمكانية التعامل معه. وأوضحت أنه إذا كان الجسد سليماً ويمكن غسله دون إلحاق الضرر به، فإنه يغسل غسلًا كاملًا كما هو معتاد مع سائر الأموات، حفاظاً على التعاليم الدينية.

أما في حال تضرر الجسد بشدة من مجرد ملامسة الماء، فقد بيّنت الدار أن الحكم ينتقل إلى التيمم، وذلك بالضرب بباطن الكفين على شيء من جنس الأرض الطاهر مثل التراب أو الحجر. وإذا كان الجسد يحتوي على أجزاء سليمة وأخرى متضررة، وجب غسل السليم وتيمم المتضرر منه لتيسير الطقوس الدينية دون تشويه للجسد.

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تفحم الجثامين وسقوط الغسل والتيمم

في الحالات القصوى التي تعذر فيها الغسل والتيمم بسبب شدة التفحم أو فقدان محل التيمم، أكدت دار الإفتاء أن ذلك يسقط عن القائمين بتجهيز الجثمان، ويتم الاكتفاء بتكفينه على حاله ثم الصلاة عليه ودفنه. وجاء هذا الحكم تكريماً للميت وصوناً لجسده من الأذى، مع الاستناد إلى ما ذكره الإمام الدردير في كتابه "الشرح الكبير" حول خوف تقطيع أو تزلع الجسد.

تحقيقات النيابة العامة ودور الاتحاد الأوروبي

على الصعيد الإجرائي، أمرت النيابة العامة المصرية بأخذ عينات من الحمض النووي (DNA) من جثامين المتوفين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم، نظراً لوصفهم المتردي بعد الحريق. وفيما يتعلق بالدعم الدولي، عزت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر في ضحايا الحريق، متفاعلة مع المأساة الإنسانية التي شهدتها المنطقة.

تستمر جهود تحديد هوية الضحايا وتصنيفهم قانونياً ودينياً، فيما تعلن وزارة الصحة عن الحصيلة النهائية للضحايا، وسط رعاية واسعة من سبع وزارات ومؤسسات حكومية ودولية لمتابعة ملفات الضحايا وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة في إطار الجهود الوطنية المستمرة.