دار الإفتاء المصرية توضح عدم صحة الاعتماد الكلي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحديد أوقات الصلاة واتجاه القبلة بسبب احتمالية الخطأ وعدم الدقة.

أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً جوهرياً يوضح الأحكام الشرعية المتعلقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العبادات، مؤكدةً أن الاعتماد الحصري على هذه التطبيقات لتحديد أوقات الصلاة أو اتجاه القبلة لا يعتبر صحيحاً شرعاً. جاءت هذه التوضيحات رداً على تزايد استخدام المواطنين لتقنيات حديثة قد تنطوي على مخاطر دقة، حيث حذرت الدار من المخالفات المحتملة التي قد تقع في عداد العبادات بسبب عدم التحقق من مخرجات البرمجيات الذكية.

مخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

أكدت دار الإفتاء المصرية بشكل قاطع أن مخرجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يعتريها الخطأ وعدم الدقة في الحسابات الفلكية أو الجغرافية. وأوضحت الدار أن هذه البرمجيات لا تخضع بالضرورة لإشراف مباشر أو مراجعة دقيقة من قبل الجهات المختصة مثل علماء الفلك والجيوديسيا، الذين يمتلكون الخبرة اللازمة للتحقق من صحتها. لذلك، لا يمكن اعتبار هذه التطبيقات مصدراً وحيداً أو معتمداً بشكل مطلق لتحديد المواقيت والاتجاهات المطلوبة شرعاً.

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أولوية الدقة في العبادات

شددت الدار على مبدأ الاحتياط الذي يجب أن يتصدر اهتمام المسلمين، لا سيما في أمور العبادات التي تتوقف عليها شروط صحة الصلاة. وأوضحت أن الدقة في تحديد وقت الصلاة واتجاه القبلة من الأمور الأساسية التي يجب الالتزام بها، وأن الاكتفاء بالنماذج الذكية دون مراجعة المصادر الموثوقة يعتبر إغفالاً للمسؤولية الشرعية. لذلك، دعت إلى ضرورة التحري والتأكد من صحة المعلومات قبل البدء في أداء العبادات.

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دور العلماء والمتخصصين

بيّنت دار الإفتاء المصرية أن مراجعة النتائج المتعلقة بتحديد مواقيت الصلاة واتجاه القبلة يجب أن يتم عبر قنوات علمية موثوقة. وأشارت إلى أن هذه المهام تقع في اختصاص علماء الفلك والجيوديسيا الذين يستخدمون أدوات دقيقة ومعتمدة دولياً. ولفتت الانتباه إلى أن التكنولوجيا الحديثة، رغم فوائدها، لا تغني عن الرجوع إلى الاختصاصيين في هذه المجالات الحساسة لضمان سلامة العبادة.

توصيات للمواطنين

نصحت دار الإفتاء المصرية المواطنين بعدم الاكتفاء بمخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي دون مراجعة المصادر والجهات المختصة. وأكدت على أهمية استخدام التطبيقات الذكية كأداة مساعدة فقط، وليس كبديل عن التحقق الدقيق من الأوقات والاتجاهات. ودعت إلى ضرورة متابعة المواقيت المعتمدة من المساجد الرسمية والمصادر الحكومية الموثوقة في كل دولة لضمان الانسجام مع الشرع الإسلامي.