دار الإفتاء المصرية: يجوز إعطاء الزكاة للزميل المحتاج في العمل

أوضحت دار الإفتاء المصرية إمكانية صرف الزكاة لزميل العمل الذي يعاني من ضائقة مالية ولا يكفي راتبه لتلبية احتياجاته الأساسية، مستندة إلى النصوص الشرعية وتفسيرات العلماء لتوسيع مفهوم مصرف "في سبيل الله" ليشمل المصالح العامة والاحتياجات الملحة.

أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها، رداً على استفسار حول جواز إعطاء الزكاة لزميل في العمل، أن هذا الأمر جائز شرعاً إذا كان راتب الزميل لا يكفي لتلبية احتياجاته الأساسية.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الاستحقاق يندرج تحت أحد المصارف الشرعية للزكاة، وهو مصرف "في سبيل الله"، مستشهدة بالآية الكريمة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". وأشارت الدار إلى الآية الكريمة التي تتحدث عن أصحاب السفينة الذين كانوا مساكين يعملون في البحر، موضحين أنهم كانوا مساكين رغم امتلاكهم للسفينة، وهذا يدل على أن حالة المسكنة أو عدم الكفاية هي المعيار الأساسي للاستحقاق. وتؤكد الشريعة الإسلامية على ضرورة كفاية الفقراء والمساكين، فقد جعلتهم في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية للتأكيد على أولويتهم في الاستحقاق. والهدف الأساسي من الزكاة هو سد حاجة المحتاجين وإقامة حياتهم ومعاشهم، سواء كان ذلك بتوفير السكن، أو الطعام، أو التعليم، أو العلاج، أو المساعدة في الزواج. وقد خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقراء بالذكر في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، حيث قال له: "فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم"، وهو حديث متفق عليه. ومنذ عهد فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، توسع مفهوم مصرف "في سبيل الله" ليشمل كل القرب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، وذلك استناداً إلى ظاهر اللفظ في الآية الكريمة. فقد ذكر الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" والإمام الفخر الرازي الشافعي في تفسيره "مفاتيح الغيب"، أن مصرف "في سبيل الله" يشمل المصالح العامة التي تعود بالنفع على الأمة. وهذا الرأي سار عليه العديد من العلماء، منهم الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير "المنار"، والعلامة شيخ الإسلام محمود شلتوت في كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة"، حيث فسّر "سبيل الله" بأنه يشمل كل ما فيه صلاح عام للمسلمين. كما أكد الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية الأسبق، في كتابه "فتاوى شرعية وبحوث إسلامية"، أن مصرف "في سبيل الله" يشمل نشر التعليم الديني ومحو الجهل من خلال الاستعانة بأموال الزكاة. وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى سابقة تؤيد هذا التوسع في مصرف "في سبيل الله"، أجازت فيه صرف الزكاة في طرق الخير والبر. ففي فتوى صادرة في عهد فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، جاء التأكيد على جواز صرف الزكاة في كل سبيل من سبل البر. وفي فتوى أخرى صدرت في عهد الشيخ حسن مأمون، تم ترجيح الرأي القائل بدخول القرب عامة، ومنها بناء المساجد وإعدادها للعبادة، في صنف "سبيل الله". كما ذكرت فتوى صادرة في عهد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، كلام الإمام الفخر الرازي ونقله عن بعض الفقهاء بجواز صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير، مثل تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد. وفي فتوى لاحقة لنفس العهد، خلص فضيلة الشيخ جاد الحق إلى أن "سبيل الله" ينصرف إلى المصالح العامة التي عليها قوام أمر الدين والدولة، والتي لا يختص بها شخص محدد، بل ينتفع بها خلق الله. وتشمل هذه المصالح إعداد المعاهد والمستشفيات الصحية والإنفاق عليها. وتُنبه دار الإفتاء إلى أن الفتوى بهذا القول ينبغي أن تقتصر على الجهات المعتمدة والموثوق بها التي تتغيا المصلحة العامة، لضمان عدم ضياع حقوق الفقراء والمساكين. وبهذا، فإن دار الإفتاء المصرية تؤكد على مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على التكيف مع مستجدات العصر، مع الالتزام بالضوابط الشرعية لضمان وصول الزكاة إلى مستحقيها وتحقيق مقاصدها الشرعية





