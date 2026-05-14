دار الإفتاء المصرية توضح المعنى الشرعي ليوم الحج الأكبر وفضله

تفاصيل شاملة حول فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن تعريف يوم الحج الأكبر والفرق بينه وبين الحج الأصغر مع الاستدلال بالقرآن والسنة.

أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان تفصيلي لها على المكانة الرفيعة والمنزلة العالية التي يحتلها يوم النحر في الإسلام، مشيرة إلى أن هذا اليوم يمثل ذروة العبادة في رحلة الحج، حيث تتقارب فيه القلوب وتتجلى معاني التضحية والإخلاص لله عز وجل.

وأوضحت الدار أن ليوم النحر فضلاً كبيراً يتجلى في كثرة المناسك والعبادات التي شرعها الله لعباده في هذا اليوم المبارك، والتي تحفل بطاعات وقربات تقرب العبد من خالقه، مما يجعله يوماً استثنائياً في حياة المسلم يملؤه الرجاء والأمل في مغفرة الذنوب وقبول الأعمال الصالحة. وقد أطلقت الشريعة الإسلامية على هذا اليوم وصف يوم الحج الأكبر، وهو وصف يعكس عظمة الأحداث التي تقع فيه وأهمية الشعائر التي يؤديها الحجاج في هذا التوقيت الزمني المحدد من العام الهجري.

وفي سياق توضيح المفاهيم الشرعية، تناولت دار الإفتاء المصرية تساؤلات وردت إليها حول الفرق بين مصطلحي الحج الأكبر ويوم الحج الأكبر، وهل هناك اختلاف في المعنى بينهما أم أنهما يدلان على أمر واحد. وبينت الفتوى أن التعبيرين قد وردا في المصادر التشريعية الأساسية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، إلا أن المفسرين والفقهاء قد تفاضلوا في تحديد المراد بدقة.

وقد ذهب جمهور العلماء، وهو الرأي المختار لدى دار الإفتاء، إلى أن مصطلح الحج الأكبر يشير بصفة عامة إلى فريضة الحج بكامل أركانها وشروطها، في حين أن الحج الأصغر هو تعبير يشير إلى العمرة، وذلك نظراً للفارق في المشقة والمدة والوجوب بين الفريضتين. أما فيما يتعلق بيوم الحج الأكبر، فقد اتفق العلماء على أنه يقصد به يوم النحر، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، حيث تجتمع فيه معظم أعمال الحج من رمي الجمار ونحر الهدايا والحلق والتقصير، مما يجعله اليوم الأكبر والأهم في منظومة الحج.

واستندت دار الإفتاء في توضيحها إلى الأدلة القطعية من القرآن الكريم، حيث استشهدت بقول الله تعالى في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأوضحت الدار أن هذه الآية الكريمة تؤكد تسمية يوم النحر بيوم الحج الأكبر، وقد فصل المفسرون في دلالات هذه الآية وكيف أنها كانت إعلاناً إلهياً براءة من المشركين في أعظم أيام التجمع البشري الإيماني.

كما أضافت الدار أن السنة النبوية قد عززت هذا المعنى في أحاديث متعددة، منها ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وسأل أصحابه: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر، فقال: هذا يوم الحج الأكبر. وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه يقطع الشك باليقين في تحديد مسمى هذا اليوم ومكانته.

ولم تكتفِ الدار بهذا القدر، بل أشارت إلى أحاديث أخرى تؤكد ذات المفهوم، مثل الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، حينما بعثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليؤذن في منى يوم النحر، وكان النداء يتضمن إعلاناً بأنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، مؤكداً أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. إن هذا التفصيل الفقهي يهدف إلى توعية المسلمين بمقاصد الشريعة وفهم النصوص الدينية فهمًا صحيحًا بعيدًا عن الخلط، مؤكدة أن الالتزام بهذه المناسك وفق السنة النبوية هو السبيل الوحيد لتحقيق المقصد الشرعي من الحج وهو نيل رضا الله والعودة كيوم ولدتهم أمهاتهم.

وختمت الدار بيانها بالتأكيد على أن تدبر معاني هذه الأيام العظيمة يدفع المسلم إلى تجديد إيمانه وتعزيز صلحته مع ربه ومع الناس، مستلهماً من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذه الشعائر بكل خشوع وتفانٍ





