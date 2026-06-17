دار الإفتاء ترد على 3 فتاوى هامة: تغسيل الموتى وقضاء الصلاة والجمع بين كفارة اليمين وعاشوراء

تستعرض دار الإفتاء المصرية في هذا التقرير ثلاث فتاوى مهمة: حكم إفشاء علامات سوء الخاتمة عند تغسيل الموتى، وحكم قضاء الصلاة عن الميت أو إخراج الفدية، وحكم الجمع بين نية كفارة اليمين وصيام عاشوراء، مع الأدلة الشرعية والتوجيهات الإسلامية.

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من الفتاوى والأحكام التي تشغل أذهان كثير من المسلمين، نستعرض أبرزها في هذا التقرير. جاءت الفتاوى لتجيب على تساؤلات حول تغسيل الموتى و إفشاء العلامات السيئة ، وحكم قضاء الصلاة عن الميت ، والجمع بين نية كفارة اليمين و صيام عاشوراء .

في الفتوى الأولى، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عن حكم إفشاء العلامات السيئة عند تغسيل الموتى، حيث انتشر مقطع مصور لمغسلة موتى تصر على تغسيل ميتة تعذر تغسيلها على غيرها، معللة فعلها بالرغبة في رصد علامات سوء الخاتمة ونشرها للناس لتكون عظة. وقد ذكرت تفاصيل منفرة عن وقت تغسيل تلك الميتة. فأجابت دار الإفتاء بأن الأصل في الغسل أنه عبادة مبناها الإخلاص والستر، لا التجسس والتشهير، فلا يجوز شرعا جعل التفتيش عن عيوب الموتى ورصد سوء علاماتهم باعثا للتغسيل.

وأوضحت أن دعوى أن القصد هو الموعظة لا يبرر انتهاك ستر الميت الذي حرمته كحرمة الحي، وإفشاء ما يرى أثناء الغسل من العورات، وهو من قبيل الغيبة المحرمة وخيانة الأمانة التي اؤتمن عليها الغاسل. وأكدت الدار أن ما قامت به المغسلة المذكورة مسلك يتنافى مع الآداب الإسلامية والأصول الفقهية في إكرام الإنسان حيا وميتا، ويجب الكف عن نشر مثل هذه المقاطع لما فيها من إيذاء لأهل الميت وترويع للأحياء، ومخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أن إكرام الإنسان وحفظ نفسه وعرضه عن كل ما يسوؤه من المقاصد الكلية الخمس للشريعة الإسلامية، وهو حق ثابت له لا يسقط بموته، مستشهدة بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم... وتأكيدا لحرمة الإنسان وخصوصيته حيا وميتا، حث الشرع على عدم إفشاء حاله إن كان مما يكره ذكره، وعد ذلك من موجبات رحمة الله ومغفرة الذنوب، ولأجل ذلك اشترط في من يقوم بالغسل أن يكون من أهل الثقة والأمانة، مستدلة بحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

أما الفتوى الثانية، فأجابت دار الإفتاء على سؤال حول حكم قضاء الصلاة عن المتوفى أو إخراج فدية عن الصلوات التي فاتته في حياته. أوضحت الدار أن المسلم إذا فاته أداء الصلاة في وقتها، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان أو لعذر كالنوم، فإنه يجب عليه قضاؤها فور تذكرها، مستشهدة بحديث: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.

وأضافت أن قضاء الصلوات واجب مهما بلغ عددها، وأن من لم يعرف عدد ما فاته فعليه أن يقضي حتى يتيقن من براءة ذمته، مشيرة إلى أن الترتيب بين الصلوات يسقط إذا زاد عدد الفوائت عن حد معين. وفيما يتعلق بمن توفي وعليه صلوات لم يؤدها، أكدت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز قضاء الصلاة عن الميت، سواء كانت فرضا أو نذرا، موضحة أن الصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة عن صاحبها في حياته، وبالتالي لا تقضى عنه بعد وفاته.

كما شددت على أن إخراج فدية عن الصلوات الفائتة للمتوفى لا يعد صحيحا ولا يسقط عنه هذه الصلوات، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، باعتبار أن الصلاة عبادة شخصية لا يقوم بها غير المكلف بها. وأشارت الدار إلى أن هذا الحكم يأتي اتساقا مع ما قرره عدد من كبار الأئمة، الذين أكدوا أن الصلاة لا تجزئ فيها النيابة ولا الفدية، بخلاف بعض العبادات الأخرى كالحج.

واختتمت الدار بالتأكيد على أهمية المحافظة على الصلاة في أوقاتها، باعتبارها الركن الثاني من أركان الإسلام، محذرة من التهاون فيها. في الفتوى الثالثة، تناولت دار الإفتاء حكم الجمع بين نية كفارة اليمين وصيام عاشوراء. يحرص كثيرون على اغتنام فضل صيام يوم عاشوراء، وفي الوقت نفسه قد يكون على بعضهم صيام واجب مثل كفارة اليمين، مما يدفع كثيرين للتساؤل عما إذا كان يجوز الجمع بين نية كفارة اليمين وصيام عاشوراء في يوم واحد.

أوضحت دار الإفتاء أن الأكمل والأكثر ثوابا أن يصوم الشخص أيام كفارة اليمين في غير عاشوراء لينال أعظم الأجر وأجزله الثواب وأتم العمل. ولكن يجوز للشخص أن يجمع في الصيام بين نية صيام كفارة اليمين -حيث تعين عليه الصيام لعدم قدرته على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم- ونية صيام عاشوراء.

واستشهدت الدار بالأدلة الشرعية التي تبين فضل صيام يوم عاشوراء، منها حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أخرجه الإمام مسلم. وبهذا يكون الصيام مشروعا بنية واحدة أو نيتين مجتمعتين، مع انحصار الثواب في الأفضلية.

هذه الفتاوى الثلاث تلقي الضوء على قضايا فقهية مهمة تهم المسلمين في حياتهم اليومية، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل مع الموتى والعبادات، مع مراعاة تحقيق المقاصد الشرعية في كل عمل





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تغسيل الموتى إفشاء العلامات السيئة قضاء الصلاة عن الميت كفارة اليمين صيام عاشوراء

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