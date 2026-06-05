أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن قراءة سورتي السجدة والإنسان في ركعتين صلاة الفجر يوم الجمعة هي سنة مؤكدة تستند إلى أحاديث نبوية، مؤكدة أهمية الالتزام بها كما عُرفها الصحابة الكرام وتوضّح الفتوى معنى السنة والمستحب والمندوب، وتُعيد تأكيد على أن تركها يُعدّ غير صحيح وفق العقيدة الإسلامية.

أكدت دار ال إفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن قراءة سورتي السجدة والإنسان في ركعتي صلاة الفجر ليوم الجمعة يُسن للمسلم، مؤكدة أنّ هذا الفعل مستند إلى السنة النبوية المطهرة.

تنص الفتوى على أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا العمل باستمرار خلال حياته، وكان يّستمر فيه في كل ركعتين للصلات بدءاً من فجر يوم الجمعة. ولقد جاء في الصحيحين برواية تحكي أن النبي كان يقرأ هاتين السورتين في العشر الركعات التي تُقام في صلاة الجمعة، وأن هذه السنة قد نُقحّ في كل نهار عمل بها، فقد وجدت في رواية الإمام الطبراني أنه كان يُظpe حول هذا الفعل، ويُظهر تكراره الأبدي، مما يُشبه بمدى جدّية وإصرار الطريق النبوي على المتابعة.

وتستند الفتوى كذلك إلى أمثلة من أُخريّ الصحابة الذين عبروا عن اهتمامهم بالتزام السنن المأثورة، فذكرت دار الإفتاء أن بعض الصحابة كانوا يعيشون في تفاعل سيّغور مع المعلّم النبي من خلال أمثلة عن تدبير الروح والانضباط، وأنهم كانوا ينتقدون من يفض بنفسه سبباً في ترك هذه السنن، بل وأكثر من ذلك، كانوا يعبدون وأداء أفعاله المنتِصقة، لأنّه كانوا يراهنون أن تركت هذه السنن ستدمر صحة الروح الدينية. أشاروا إلى أن هذه الممارسات جزءٌ من السلوك العام للصحابة وضبط النفس، إذ كان يتطلب من الأمة الالتزام بما بُغى من النُسب النبوية وإيمانه بقدرة الرسول على إعطاء التوجيه الدّيني، بموجب الذريعة التي تظهر في الصلاة.

أوضحت الدار في تفاصيل الفتوى أنه لا يوجد أيّ دليل علمي أو شرعي يشير إلى أنّ للمؤمن فمو allowed لترك أوراه من السنة. إذ يعتبر المذهب الإسلاميّ بأن السنة تأتي مرتبةٌ بين المأمور والمستحب، وأن الخطأ في التعامل مع هذه المستحبات يأتي إما في زلات المحدث أو في فحص. وقد أظهرت الفتوى تجارب متعددة لعدد من التفسيرات التي تتحدث عن 'سد الذرائع'.

أما علاوها بُدلّ مِن ألمِ مقابل المعلومة، فالإفتاء تقول إنّها قد تضيع في التفكير، كما يقول بعض العلماء في ذلك. وسيتبقى في النهاية أجرٌ إيمان ملء منها أن كلّ فرد يجب أن يظن نفسه يرحّ به المعلن للسنة، مع العلم أنّ أنواع ما يستحب يختلف بين أحكام فقهية، مع ذكر سُرطانٌ برّلم القسوس من ضمن هذه النقاط. بهذه الطريقة، تمدّد الفتوى شمول النظر، وتَكليل الذهب الاصطلاحي بمتطلّبٍ ديني على كل مؤمن يضبطّ ما يفعله في الصلوات.

في خاتمة البحث، أنهيت الدار بالأمام في التذكّير بأنّ السنّة المتّصلة بِصلاةِ الجُمُعَة ليست مجرد عَنْصَرَةٍ بلّ يتضمنها تلقيب السلوك والسجود. من منظور الإيمان، يتّماشى مع الإنصافُ والمَشْياء في تقديم أنصرةٍ دينية، هُو الدّليل أدلةٍ على أن الاشتراك في صلاتي السُجود من الصحابة، فقد نجّ حوكم على جهارٍ محدد، ومنذ أن تم أسّ هو نفسه المُتيصد، هو مؤمن منّيم. ويرّكز المناشرون المشتركون على معامل المستحبت؟ هل هو تبني أم أنَّه يتركه في السُحقق مقدار ما يلزم؟ >





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