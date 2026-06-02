دار الإفتاء المصرية توضح حكم طلب الدعاء من الحجاج العائدين وضوابط استقبالهم

تفصيل شرعي من دار الإفتاء المصرية حول مشروعية زيارة العائدين من الحج لطلب الدعاء والتبرك، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين هذه العادات وأداء صلاة الجماعة في المسجد.

تعد فريضة الحج واحدة من أعظم الشعائر الدينية في الإسلام، فهي الركن الخامس الذي يجمع المسلمين من كافة بقاع الأرض في صعيد واحد، مجردين من مظاهر الدنيا، متوجهين بقلوبهم وأبدانهم نحو بيت الله الحرام.

ومن هنا ينشأ ارتباط وجداني عميق بين المسلم الذي أدى هذه الفريضة وبين إخوانه الذين لم يتيسر لهم السفر أو ينتظرون دورهم. وفي هذا السياق، تناولت دار الإفتاء المصرية تساؤلاً شائعاً حول مدى مشروعية طلب الدعاء من العائدين من الحج والتبرك بقدومهم، مؤكدة أن هذه الممارسة تندرج تحت الأمور المستحبة شرعاً، حيث يُرجى للحاج الذي عاد سالماً من رحلته الإيمانية أن يكون مجاب الدعوة، نظراً لما حققه من طاعات عظيمة ومغفرة شاملة للذنوب، حتى يعود من حجه كيوم ولدته أمه، مما يجعل التوجه إليه بطلب الدعاء نوعاً من التفاؤل والرجاء في استجابة الله تعالى على لسان عبد صالح في حالة من القرب والصفاء الروحي.

وقد استندت دار الإفتاء في فتواها إلى أدلة شرعية راسخة من السنة النبوية وآثار السلف الصالح، حيث أشارت إلى أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو ما يضفي على الحاج مكانة روحية خاصة. واستشهدت بما أورده الإمام البخاري في صحيحه من أبواب تتحدث عن استقبال الحجاج القادمين، كما نقلت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان الغلمان من الأنصار يتلقون أهاليهم القادمين من مكة في الحج أو العمرة، مما يدل على أن هذه العادة الاجتماعية المتجذرة في الثقافة الإسلامية لا تخالف الشرع بل تتفق مع روح المودة والتكافل.

كما أكدت النصوص أن الحجاج هم وفد الله، وهو وصف رفيع يعكس القيمة العالية لهؤلاء الزوار الذين لبوا نداء الخليل إبراهيم عليه السلام، مما يجعل من استقبالهم والاحتفاء بهم وتمني الدعاء منهم فعلاً محموداً يعزز الروابط الاجتماعية والإيمانية بين أفراد المجتمع الواحد. ومع ذلك، فقد وضعت دار الإفتاء المصرية ضابطاً شرعياً هاماً لضمان عدم انحراف هذه العادة عن مقاصدها الدينية، وهو ضرورة ألا يؤدي انشغال الحاج باستقبال الزوار والضيوف إلى التقصير في أداء التكاليف والواجبات الأساسية المنوطة به كمسلم.

وقد جاء هذا التنبيه رداً على حالة واقعية لسائل ذكر أن بعض الحجاج في قريته اعتادوا لزوم بيوتهم لمدة أسبوع كامل بعد العودة، مما أدى إلى تغيبهم عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة تلبية رغبات الناس في طلب الدعاء. وهنا أوضحت الإفتاء أن الحفاظ على صلاة الجماعة في المسجد يظل أولوية شرعية لا ينبغي التفريط فيها، ورغم أن الحاج قد يحصل على فضل الجماعة إذا صلى في بيته مع من حضر عنده من الضيوف، إلا أن الأصل هو التوازن بين إكرام الضيف وأداء الفريضة في مكانها المخصص.

فالدين الإسلامي دين وسطية، يجمع بين تلبية الاحتياجات الاجتماعية والروحية وبين الالتزام التام بأركان العبادة، وبذلك يكون التبرك بدعاء الحاج أمراً مشروعاً ومستحباً، بشرط أن يظل في إطار لا يطغى على الواجبات الدينية الأساسية. إن هذه الفتوى تعكس الرؤية الشاملة للشريعة الإسلامية في التعامل مع العادات والتقاليد، حيث لا ترفض العادة إذا كانت تحمل معنى طيباً ولا تخالف نصاً صريحاً، بل تهذبها وتوجهها نحو الطريق الصحيح.

إن طلب الدعاء من العائدين من الحج هو في جوهره اعتراف بفضل الله على هذا العبد وتذكير للجميع بعظمة هذه الفريضة، وهو ما يسهم في إبقاء حالة الشوق إلى بيت الله الحرام حية في قلوب المسلمين. وبذلك تتحول زيارات استقبال الحجاج من مجرد تقليد اجتماعي إلى محطة إيمانية يتذكر فيها الجميع عظمة الخالق وأهمية التوبة والإنابة، مع التأكيد الدائم على أن الاستجابة هي بيد الله وحده، وأن الحاج هو مجرد وسيلة يرجى من خلالها الخير والبركة





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