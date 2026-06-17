دار الإفتاء المصرية توضح حكم الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام

فتوى من دار الإفتاء المصرية تؤكد مشروعية واستحباب الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام في الصلاة، وتوضح أنه لا يبطل الصلاة ويجوز فيه الدعاء بما يشاء المصلي من الأمور المشروعة.

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى توضح حكم الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام في الصلاة ، مؤكدة أن ذلك من المواضع المشروعة والمستحبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين إلى اغتنام هذه اللحظات في الدعاء بما يشاؤون من خيري الدنيا والآخرة.

وأوضحت أن الدعاء في هذا الموضع لا يبطل الصلاة، بل هو سنة مستحبة تزيد الخشوع، ويجوز للمصلي أن يدعو بالأدعية المأثورة أو بما يحتاجه من أمور دينه ودنياه ما دام مشروعًا. كما شددت على أهمية استثمار هذه اللحظات في طلب المغفرة والرحمة والتوفيق، والتقرب إلى الله تعالى اقتداءً بالهدي النبوي





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دار الإفتاء المصرية الدعاء بعد التشهد الصلاة السنن المستحبة الهدي النبوي

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