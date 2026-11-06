دار الإفتاء تكشف حكمة تخصيص إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية

دار الإفتاء المصرية توضح الحكمة من ذكر سيدنا إبراهيم وحده في التشهد، مؤكدة أن ذلك لا ينقص من أفضلية النبي محمد. تفاصيل الفتوى وأدلة العلماء.

أوضحت دار الإفتاء المصرية ، في بيان رسمي صادر عن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، الأسباب والحِكَم الشرعية وراء تخصيص ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام في التشهد الأخير من الصلاة، دون سائر الأنبياء والمرسلين. جاء هذا التوضيح رداً على تساؤلات تتعلق بوجود هذا التخصيص رغم المكانة الروحية العظيمة التي تحظى بها كافة شخصيات الأنبياء في التعاليم الإسلامية.

أسباب التخصص في الصلاة الإبراهيمية

أكدت دار الإفتاء أن اختيار اسم سيدنا إبراهيم في صيغة الصلاة المخصصة له يحمل معاني عميقة وحِكماً شرعية متعددة، قد أوردتها كتب علماء السلف والخلف. وأشارت المؤسسة الدينية إلى أن هذا الاختيار لا يتعارض مطلقاً مع حقيقة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأعلاهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى.

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من أبرز الحِكَم التي استشهدت بها الفتوى هو دعوة سيدنا إبراهيم ربه أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، كما أنه سبق وأعلن عن انتماء الأمة المحمدية باسم المسلمين قبل ظهورها بفترة طويلة. هذا ما يجعل ذكره في الصلاة نوعاً من مقابلة الإحسان بالإحسان، نظير الدعاء الذي قدمه للأمة الإسلامية في زمانه.

كما تشير الفتوى إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر استجابة حقيقية لدعوة سيدنا إبراهيم، مستندة في ذلك إلى الآية القرآنية في سورة البقرة: "رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ". كما دعا إبراهيم للأمة الإسلامية بعد بناء الكعبة المشرفة، وسلم على أمة محمد ليلة المعراج.

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فهم التشبيه والمقامات النبوية

واجهت الفتوى سؤالاً حول ما إذا كان طلب الصلاة على النبي محمد كما صُلّي على إبراهيم يتعارض مع أفضليته، حيث نفت وجود أي تعارض. أوضح العلماء أن هذا التشبيه لا يقصد منه المساواة في المنزلة أو القدر، بل هو تشبيه للأصل بأصل الصلاة، أو دعاء بطلب مزيد من الفضل والكرامة.

كما أشارت دار الإفتاء إلى وجوه أخرى من الفهم، منها أن الصلاة على النبي تتضمن طلباً من الله أن يتخذه خليلاً، تماماً كما اتخذ الله سيدنا إبراهيم خليلاً. وهذا يستند إلى حديث صحيح في مسلم قال فيه النبي: "وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ".

وأكدت المؤسسة أن الصيغة المستخدمة هي التي علّمها النبي لأصحابه عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه، مستشهدة بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الوارد في الصحيحين، والذي فيه أمر بالصلاة على آل إبراهيم كما صلّيت على آل إبراهيم.

التأكيد على فضائل النبي محمد

ختاماً، أكدت دار الإفتاء أن تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر في الصلاة الإبراهيمية يرتبط بما له من فضائل ومواقف ودعوات للأمة المحمدية، وفق ما أورده العلماء. هذا التخصيص لا ينتقص من مكانة أي نبي أو رسول، ولا يقلل من المنزلة الرفيعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

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وتظل الصلاة الإبراهيمية ركناً أساسياً في التشهد الأخير، تجسد حب المسلمين وتواصلهم مع أنبياء الله، وتؤكّد الوحدة الروحية بين جميع الرسل في طاعة الله ورسالته. هذا التفصيل يوضح الحكمة الكامنة وراء هذه العبادة اليومية.