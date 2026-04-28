دار الإفتاء توضح كفارة الحلف بالطلاق في حالة منع زيارة الأم

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يوضح كيفية التكفير عن الحلف بالطلاق على عدم زيارة الأم، مؤكدًا أهمية التوبة وبر الوالدين وإصلاح العلاقة.

أصدر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى الموقر ب دار الإفتاء المصرية ، توضيحًا هامًا حول مسألة الحلف بالطلاق ، وذلك ردًا على سؤال مؤثر ورد من سيدة فاضلة.

السيدة عبرت عن قلقها العميق وحزنها الشديد بسبب حلف ابنها بالطلاق على عدم زيارتها، وهي في أمس الحاجة لزيارته ورعايته. وقد استنجدت السيدة بدار الإفتاء المصرية، ملتمسةً النصيحة والإرشاد حول كيفية التكفير عن هذا الحلف المؤلم، وما هي الإجراءات الشرعية التي يجب على ابنها اتخاذها لإنهاء هذا المأزق العاطفي والروحي. أكد الشيخ عويضة عثمان في تصريحات تلفزيونية مفصلة، اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتجاوز مجرد مسألة كفارة يمين بسيطة.

بل هو يتعلق في جوهره بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، والاعتراف بالخطأ والندم عليه. وأوضح أن الحلف بالطلاق في هذا السياق يدخل ضمن دائرة العقوق، وهو من الذنوب العظيمة التي نهى عنها الإسلام. فالإساءة إلى الوالدين، وإدخال الحزن والأسى على قلوبهما، يعتبر من صور العقوق التي تستوجب المغفرة والتوبة.

وأشار الشيخ إلى أن جوهر بر الوالدين يكمن في إدخال السرور عليهما، والتخفيف من آلامهما، وأن على الأبناء أن يحرصوا أشد الحرص على مشاعر والديهم، وأن يتجنبوا كل ما يسبب لهما الضيق أو الانزعاج. كما حذر الشيخ من التهاون في حق الوالدين، مؤكدًا أن هذا الحق مقدس يجب احترامه والوفاء به. وأضاف أن ما قد يراه بعض الأبناء تدخلًا من الوالدين في شؤونهم الخاصة، هو في الواقع تعبير عن الخوف والحرص الشديد عليهما، ورغبة في مصلحتهما.

وبين الشيخ أن الإنسان غالبًا ما يدرك قيمة والديه بعد فقدهما، لذلك يجب عليهما التحلي بالصبر والرحمة، وتحمل بعض الملاحظات التي قد تبدو مزعجة في الظاهر. وشدد الشيخ عويضة عثمان على أهمية المبادرة بالاعتذار إلى الوالدة، وإظهار البر والاحترام لها. وأوضح أن الحلف بالطلاق في هذه الحالة لا يُقصد به الطلاق الفعلي، وبالتالي لا يقع الطلاق. وإنما هو تعبير عن الغضب أو الانفعال، ويتطلب كفارة يمين.

وأوضح الشيخ أن كفارة اليمين تتضمن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يتمكن الابن من ذلك، فعليه صيام ثلاثة أيام متتالية. وأكد الشيخ على ضرورة إصلاح العلاقة مع الوالدة، والحرص على رضاها وكسب ودها. وأضاف أن رضا الوالدين من رضا الله، وأن سعادة الوالدين هي من أعظم القربات التي يمكن أن يقدمها الابن لربه. وأخيرًا، نصح الشيخ الابن بالتفكر في عواقب أفعاله، وأن يتذكر أن الوالدين هما سند الحياة، ومصدر الأمان والسعادة.

وذكر أن التمسك بصلة الرحم، وبر الوالدين، من شأنه أن يجلب البركة في الحياة، ويحقق السعادة في الدنيا والآخرة. كما أكد على أن دار الإفتاء المصرية ترحب بجميع الأسئلة والاستفسارات، وتسعى دائمًا لتقديم النصح والإرشاد للمسلمين في جميع شؤون حياتهم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines