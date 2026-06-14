دار الإفتاء توضح حكم المحافظة على الوضوء طوال الوقت وفضلّه

بيان حكم دار الإفتاء المصرية حول استدامة الوضوء وفضائله، مع تفصيل أحكام الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون، وحكم إلقاء السلام ورده أثناء الوضوء، وطهارة ذوي الهمم، إلى جانب آداب الوضوء وكيفيته الشرعية.

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى توضح حكم المحافظة على الوضوء طوال الوقت، مؤكدة أن ذلك مستحب شرعًا ويُزيد المسلم نورًا على نور. وذكرت الدار في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الإكثار من الوضوء واستدامته وتجديده مرارًا له خير كثير، مستشهدة بأحاديث نبوية包括 ما رواه الطبراني في المعجمين الأوسط والصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنس رضي الله عنه: "يَا بُنَيَّ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يَزِدْ فِي عُمُرِكَ، وَيُحِبُّكَ حَافِظَاكَ".

كما استندت إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسْلِمُ ذَهَبَ الإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ". وتناولت الدار في المنشور عددًا من المسائل المتعلقة بالوضوء، منها حكم الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون، حيث بينت أن الوضوء بحسب نوع العملية وتأثر المنطقة، مع ضرورة غسل أو مسح ما حول العين من بقية الوجه على قدر الاستطاعة، مع بقاء حكم سائر الأعضاء على ما هي عليه من أحكام الطهارة.

كما تناولت حكم إلقاء السلام ورده أثناء الوضوء، وتوضيح نجاسة الكلاب وهل تنقض الوضوء، وبيان حكم القيء من نواقض الوضوء. وفي سياق منفصل، أفتت دار الإفتاء بخصوص وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة، حيث راعي الشرع أعذارهم ورفع الحرج عنهم، فمن استطاع الوضوء بنفسه لزمه، ومن عجز جاز له الاستعانة بغيره إذا كان محل فرض الوضوء موجودًا، فإن وجد بعضه دون البعض الآخر غسل الموجود وسقط غسل غير الموجود.

ومن عجز عن الوضوء تيمم بنفسه أو بغيره، ومن عجز عن التيمم أيضًا صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وما أمَرتُكُم به فافعلوا منه ما استطعتم". وأوضحت الدار آداب الوضوء وكيفيته الشرعية خطوة بخطوة،TCP منها النية، ثم الغسل ثلاث مرات للأيدي والمضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه من منابت الشعر إلى الذقن، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الوضوء دار الإفتاء المحافظة على الوضوء طهارة ذوي الهمم آداب الوضوء

United States Latest News, United States Headlines