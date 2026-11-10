دار الإفتاء تحسم قضية الإنجاب وتربطها بمقاصد الشريعة وصلاح الأسرة

دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى حاسمة حول إنجاب الأبناء، مؤكدة أن الإسلام لا يركز على التكثير العددي بل على جودة التربية والمسؤولية الشرعية لتكوين جيل صالح.

أوضحت دار الإفتاء المصرية ، من خلال إصدارها لبيان رسمي جديد، النظرة الدقيقة للشريعة الإسلام ية تجاه مسألة إنجاب الأبناء، مؤكدة أن هذا الأمر لا يقتصر بأي حال من الأحوال على مجرد زيادة العدد أو التكثير العددي للجيل الجديد. بل إن الأمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمقاصد الشريعة وضوابطها التي تهدف إلى تحقيق حسن التنشئة وتربية النشء على القيم السليمة التي تضمن صلاح الأسرة والمجتمع ككل. وأكدت الدار أن الإسلام نظر إلى الإنجاب من منظور عميق يتعلق بأهمية بقاء النوع الإنساني وأمره بعمارة الكون، ولذلك أوجب على الآباء والأمهات القيام بكافة الوسائل التي تحقق هذا المقصد الشرعي الأسمى، من خلال رعاية الأبناء بشكل كامل وتربيتهم تربية صالحة والإنفاق عليهم بكثرة وكرم، بالإضافة إلى حسن تنشئتهم ودفع كل ما قد يلحق بهم من ضرر أو سوء.

مسؤولية الآباء تجاه إعداد الجيل الصالح

وأضافت دار الإفتاء المصرية في بيانها أن مسؤولية الآباء لا تتوقف عند حدود الإنجاب وحسب، بل تشمل إعداد الأبناء الإعداد السليم والكامل الذي يجعلهم قادرين على القيام بدورهم المحوري في عمارة الأرض وتحقيق مراد الله تعالى منهم. وشددت الدار على أن هذا الإعداد يجب أن يشمل الجوانب التربوية والدينية والأخلاقية، بما يؤكد أن الإنجاب في الإسلام يرتبط بشكل جوهري بمسؤولية التربية والرعاية المستمرة، وليس بمجرد زيادة الأرقام أو التكثير العددي الذي لا يرافقه وعي أو تربية صحيحة. وإن هذا الموقف يبرهن على أن الإسلام وضع ضوابط صارمة لضمان جودة الجيل القادم وليس كميته فقط، مما يعزز من أهمية الوعي التربوي لدى الآباء والأمهات.

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إسهامات شرعية في التدريب المالي للإندونيسيين

إلى جانب الفتاوى الدينية، نفذت دار الإفتاء المصرية نشاطًا تدريبيًا مهمًا لطلاب إندونيسيين، حيث تم تدريبهم على أحكام التمويل المصرفي والفتاوى المالية المعاصرة. ويأتي هذا التدريب في إطار سعي الدار لنشر الفقه الإسلامي المعاصر وفهم التطبيقات المالية الحديثة وفق الشريعة، مما يعزز من التعاون العلمي والديني مع الدول الإسلامية الأخرى. وقد ركزت جلسات التدريب على كيفية التعامل مع البنوك والمنتجات المالية في ضوء الأحكام الشرعية، مما يساعد الطلاب على فهم التعقيدات المالية وربطها بالأصل الشرعي في التحليل المالي الإسلامي.

تحركات سياسية أمريكية بشأن وزير الحرب

في سياق دولي مواز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسكه بوزير الحرب الأمريكي، رغم التحركات الجادة التي يقودها عضو في الحزب الجمهوري لمحاولة عزله. ويأتي هذا الموقف الصارم من ترامب في ظل الضغوط السياسية المتزايدة التي يتعرض لها الحكومة الأمريكية، مما يعكس استقرار الموقف الإداري بالرغم من الخلافات الحزبية الداخلية. وتوضح هذه التطورات أن الإدارة الأمريكية الحالية تحافظ على تماسكها الداخلي فيما يخص التعيينات الاستراتيجية، رافضة أي محاولات للضغط السياسي الخارجي أو الداخلي لتغيير هذا التوجه.

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قبض على متعدي بالقلوبية وسؤال سعر الدولار

في الأحداث الأمنية والاقتصادية، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على شخص تعدى على زوجته باستخدام سلاح أبيض في منطقة بالقلوبية، مما يعكس حزم السلطات في التعامل مع قضايا العنف الأسري. وفي الجانب الاقتصادي، استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري، في ظل ترقب السوق المصرية للتطورات العالمية والمحلية. كما تظل أسعار الحديد لدى الشركات والمصانع في مصر، وسعر الدرهم الإماراتي، والقنوات الناقلة لمباريات الدوري الممتاز، من بين أكثر القضايا التي يبحث عنها المواطنون يوميًا.

الإنجاب مسؤولية شرعية لا عددية فقط

في ختام هذا التقرير، تبرز فتوى دار الإفتاء المصرية كمصدر هام للمعلومة الشرعية الدقيقة حول قضايا الحياة الأسرية، مؤكدة أن الإسلام وضع ضوابط تربوية عالية تضمن بناء مجتمع سليم وقادر على مواجهة تحديات المستقبل. وإن التركيز على جودة التربية ومسؤولية الآباء يعتبر أساسًا لبناء أجيال واعية وملتزمة، بدلاً من النظر إلى الإنجاب كهدف عددي بحت. وفي حين تستمر التحركات السياسية في الولايات المتحدة حول منصب وزير الحرب، وتتم عملية القبض على المعتدي بالقلوبية، يظل سعر صرف العملات وأسعار السلع من بين أهم المؤشرات الاقتصادية التي تهم الشارع المصري.