دار الإفتاء تحدد ضوابط شرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي: بين الجواز والتحريم

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتاوى توضح فيها الأحكام الشرعية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية لتجنب الوقوع في المحظورات.

أكدت دار الإفتاء المصرية على جواز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل ، ولكنها وضعت ضوابط شرعية صارمة لتنظيم هذا الاستخدام. فمن حيث الأصل، ترى الدار أن استخدام هذه التقنيات لمتابعة إنجاز المهام، وضبط أوقات الدوام، وحماية بيانات الشركة، وصيانة مصالح العمل و العمل اء، أمر جائز شرعًا.

ومع ذلك، شددت الدار على ضرورة إعلام الموظفين مسبقًا بهذه الرقابة، مع التأكيد على أن النظام يجب ألا يتجاوز حدود العمل إلى الحياة الخاصة للموظفين، وأن يقتصر على القدر الضروري لتحقيق المصلحة للعمل. أما استخدام الذكاء الاصطناعي في تتبع خصوصيات الموظفين خارج نطاق العمل، أو الاطلاع على حياتهم الشخصية وما لا صلة له بأداء وظائفهم، فقد حُرم شرعًا، لما يشتمل عليه من انتهاك للخصوصيات، والتجسس، وتتبع العورات، وهو ما يتعارض مع التعاليم الإسلامية التي تحرص على صيانة كرامة الإنسان وحماية خصوصياته.

في سياق متصل، أصدرت دار الإفتاء فتوى تحرم كتابة الأبحاث العلمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيعها على أنها من إنتاج الباحثين الأصليين. ووصفت الدار هذا الفعل بأنه كذب وغش وتدليس، ويتناقض مع مبادئ الصدق والأمانة التي يحث عليها الإسلام. وشددت على أن من يقوم بهذا الفعل يدعي مكانة ليست له، وهو ما يتنافى مع مبادئ العلم والأخلاق. كما حذرت دار الإفتاء من الاعتماد الكلي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم، مؤكدة على ضرورة التمسك بأساليب التفسير التقليدية، والاعتماد على المفسرين والفقهاء المعتبرين. وفسرت ذلك بأن الاعتماد الكامل على هذه التطبيقات قد يؤدي إلى تحريف معاني القرآن الكريم، وإسناد ما لم يثبت عن أهله إليه، مما يضر بقدسية الكتاب الكريم.

وفي رد على سؤال حول حكم عمل فيديو لشخص متوفى باستخدام الذكاء الاصطناعي، أوضحت دار الإفتاء أن الحكم يختلف باختلاف الغرض من استخدامه. فإذا كان الهدف هو إظهار المتوفى يتحدث بما لم يقل، أو ينسب إليه ما لم يلتزم به، أو تغيير الحقائق، أو رفض الواقع، أو تجديد الأحزان، أو الإضرار بالنفس، فهو حرام شرعًا. أما إذا كان الهدف هو التذكار، والاستئناس، واستحضار الدعاء للميت، دون أن يصحبه محذور شرعي، فيجوز ذلك شرعًا، بشرط ألا يترتب عليه ضرر.

وختمت دار الإفتاء بتذكير مستخدمي التكنولوجيا بأهمية ضبط هذه التقنية التي تعد سلاحًا ذا حدين، داعية إلى استخدامها فيما يفيد وينفع، ويقرب ولا يبعد، مع مراعاة حدود الله وعدم التجاوز.





