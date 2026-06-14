دار الإفتاء المصرية تصدر فتاوى حول السلام أثناء الوضوء، وقت صلاة الفجر، وتحفيظ القرآن للفتى بعد البلوغ

الدار تؤكد جواز إلقاء السلام على المتوضئ، وتوضح أن صلاة الصبح هي نفس صلاة الفجر ولا يجوز تأخيرها، وتبين شروط تحفيظ القرآن للفتى بعد البلوغ، وتبيّن أن المتوفى ينتفع بالصدقة عنه.

قامت دار الإفتاء المصرية مؤخرًا بنشر سلسلة من الفتاوى التي أثارت اهتمام ملايين المسلمين، حيث تناولت مواضيع متعددة تتعلق بالعبادات والسلوك اليومي. أولًا، أكدت الجهة الدينية على جواز إلقاء السلام على الشخص المتوضّئ وردّه عليه، مشيرة إلى أن هذا الفعل لا يُفسد أحد أركان الوضوء ولا يبطلها.

واستندت الفتوى إلى حديث النبي ﷺ "أفشوا السلام بينكم" الذي يحثّ على نشر السلام والمحبة بين المسلمين، وأوضحت أن جمهور الفقهاء يجمعون بين فضيلتي إلقاء السلام وردّه وبين استمرار الوضوء دون أي إقفال. وقد شددت الدار على أن الرد في هذه الحالة لا يُعدّ منقضيًا لأداء الوضوء، بل هو مبادرة للتواصل الإنساني وتعزيز الروابط الاجتماعية في المجتمع الإسلامي. ثانيًا، تناولت الفتوى سؤالًا شائعًا حول ما إذا كان أداء صلاة الصبح بعد شروق شمس الصباح يعوّض صلاة الفجر المفروضة.

أجاب أمين لجنة الفتوى، الشيخ عويضة عثمان، بأن صلاة الفجر هي نفسها صلاة الصبح، ولا يجوز تأخيرها حتى شروق الشمس. وأوضح أن الفجر يُقصد به الصبح، وأن الفريضة تُصلى في وقتها المحدد قبل شروق الشمس، مع سُننة ركعتين خفيفتين تُؤدى قبل الفريضة.

وأشار إلى أن تأخير الصلاة إلى ما بعد الشروق يُعدّ من الأخطاء الفقهية، وأن الالتزام بأداء الفجر في وقته يجلب للعبد بركة في الرزق، وطمأنينة النفس، وحفظًا من ذمة الله، إضافة إلى أجر عظيم كالقيام بالليل وإدخال الجنة كما جاء في الأحاديث النبوية. ثالثًا، جاوبت دار الإفتاء على استفسار حول تحفيظ القرآن للفتاة من قبل رجل بعد بلوغها، مؤكدين أن التعاليم الشرعية تسمح بالتحفيظ بشرط أن لا يتجاوز ذلك الحدود الشرعية للآداب، وأن يكون الهدف من ذلك نشر العلم الديني دون مساس بالحياء أو الأمانة.

وأوضحوا أن التحفيظ لا يخلّ بأي من القواعد الأخلاقية إذا كان الشرط الأساسي هو احترام الأدب الإسلامي والحفاظ على الضوابط الشرعية. رابعًا، أشارت الفتوى إلى أن المتوفى ينتفع بالصدقة التي تُنفّق عنه سواء كان ذلك من مالِه أو من مال المتصدق، معتبرةً ذلك فرصة لتكفير الذنوب وإدخال البركة إلى مآل المتوفى، مستندةً إلى ما جاء في الأدلة الشرعية أن الصدقة تجبر الميت وتخفف عنه ما أُثقل به من معاصب.

تجسد هذه الفتاوى جمعًا بين الفقه المتجدد والاهتمام بالمسائل اليومية التي تواجه المسلم في حياته، مستندةً إلى أدلة من القرآن الكريم والسُنّة النبوية، ومُرسِّخةً بروح الشريعة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين العبادة والحياة الاجتماعية





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