دار أبولو تواجه مزاداً دولياً لقطع أثرية مصرية يطرح تساؤلات حول الملكية

تستعد دار أبولو في لندن لعرض 450 قطعة أثرية، منها 75 قطعة مصرية، في مزاد يجرى في 22 نوفمبر. تتضمن القطع نصوصاً فنية ترجع للحقبة الملكية القديمة وتجذب انتباه الجمعـيـن والمستثمرين.

تعلن دار أبولو في لندن عن مزاد دولي سنوي يضم 450 قطعة أثرية ويعد من أبرز الفعاليات في سوق الآثار، ويستهدف المشترين العالميين. سيُعرض في 22 نوفمبر مجموعة مكونة من 75 قطعة إتحاثية مصرية تشمل إناءً خشبيًا من السيدة تاما، ورأس الملك طهارقا ، ولوحة جانائزية، وتمثال برونزي لمعبودة باستت.

تفاصيل وتشكيلة القطع المصرىـة

يُوقِّع المزاد على أن يُقدّم أبرز القطع في الفلسقةالأن، حيث تتضمن المجموعة إناءً خشبيًا مزدوجًا لحفظ الكحل يربط به الملك أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشرة. يبلغ تقدير قيمته بين 40 ألفًا و80 ألف جنيه إسترليني، ويُعدّ من أهم القطع بسبب تخليله عن أدوات التجميل الدينية. كذلك يُعرض رأس الملك طهارقا المنحوت في حجر شست أخضر، وهو ملك من الأسرة الخامسة والعشرين التي حكمت كوشي. يقدّر سعره بين 20 ألفًا و30 ألف جنيه إسترليني.

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تُعرض أيضًا لوحة جنائزية من الحجر الجيري تمثل إيزيس وأوزيريس مع المتوفى، وتعكس طقوساً جنائزية تدل على الحياة بعد الموت في الفراعنة. إضافةً لذلك، يؤجِز معرض المزاد تمثالًا برونزيًا لمعبودة باستت في هيئة قطة، يُقدِّر قيمته بين 15 ألفًا و30 ألف جنيه إسترليني. كذلك يُظهر إناءً فخاريًا من عصر نقادة، مزخرفًا برسوم لطائر الفلامنجو والوعل، يعكس طابعًا حضريًا قديمًا يعود إلى 4000-3000 قبل الميلاد.

موضوعات الملكية والتشريعات الدولية

تسرّب إشارة إلى مسألة الملكية والإصدار، وأسئلة تتعلق بملكية القطع وثائقها من مصدرها. تشير المتطلبات القانونية إلى ضرورة مراقبة تسلسل الملكية والمستندات التي تدعم أصالة القطع، وبذلك تُحافظ على حقوق التراث المصري. كماّ يُذكر أن تمرير أي قطعة من مصر إلى الخارج يتطلب تسجيلها لدى الجهات المختصة، وإلا قد تُصنف كمخالفات لجهات حماية التراث. قرارات مثل هذه تُعاد لأثرها في جمعى الأن، إذ تُسهل التسويق الدولي للقطع لكن تحت فحص دقيق للمتّابع المحلي.

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لذلك يُتوقع أن يتعمل الخبراء على تقديم سجلات ملكية محدثة، وتوثيق القوانين التي تُحافظ على حماية الأصول الثقافية، وذلك بالتعاون مع الكنوز الوطنية ومؤسسات مزادات متخصصة. توفر هذه الإجراءات إطارًا قانونيًا وامتثالًا للاتفاقيات الدولية من أجل تجنب النزاع أو فقدان اثاثية مصرح بها.

أثر المزاد على السوق والمهتمين بالآثار

يُستفيد من المجالس والمهتمين بالآثار هذه الفعالية كفرصة للتعرف على القطع المصنّفة، وأسعار الطرح المتوقعة ستستند إلى تقديرات الكتالوج الفني، حيث قد تصل أعلى نقطة للقطع إلى عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية. تُتيح المزاد أيضًا مطالبة المشترين بأن الورائده حرة من أي حظر تصدير، وهو ما يُحصّل بها الأسواق الدولية توجهًا متزايدًا نحو جمع المعروضات التراثية بشكل أمثل وفقًا للقوانين الاحترامية. وعلى الطرف المصري، يُعزز المزاد رغبة التزام الأصول في المستقبل في التعامل الدولي مع الأصول بما يُسهم في زيادة الاهتمام العالمي بالتراث المصري، وعردنه مع الحوار حول الصيانة والتصريف. في النهاية، يُشارك المشاركون في المزاد المهتمين والعالمين ينطلقون جس 高清ًا من أحداث القيمة والفرص في مجال الآثار على مستوى عالمي.