دار الإفتاء المصرية توضح أحكام الأمانة الوظيفية وآداب تلاوة القرآن ومواقيت صلاة الفجر

تقرير مفصل يستعرض مجموعة من فتاوى دار الإفتاء المصرية حول تحريم التزوير في حضور الموظفين، وجواز تخصيص سور قرآنية بعد الصلوات، وأحكام القراءة بدون وضوء أو حجاب، بالإضافة إلى ضوابط النوم بعد أذان الفجر.

تناولت دار الإفتاء المصرية في سلسلة من الفتاوى الحديثة مجموعة من القضايا الشرعية التي تهم المسلمين في تفاصيل حياتهم اليومية، سواء في الجوانب المهنية أو العبادية.

وفيما يتعلق بأخلاقيات العمل، حسمت الدار الجدل حول مسألة قيام الموظف بإثبات حضور زميله الغائب عن العمل، مؤكدة أن هذا الفعل محرم شرعاً ومجرم قانوناً. وأوضحت الدار أن هذا التصرف يمثل حالة من الكذب الصريح والإخبار على خلاف الحقيقة، وهو ما يندرج تحت بند التزوير والغش وخيانة الأمانة تجاه صاحب العمل. ولم يقتصر التحريم على من قام بالتوقيع، بل شمل أيضاً الموظف الغائب الذي قبل بهذا الإجراء، حيث اعتبرته الدار آثماً لخيانته الأمانة والتقصير في مهامه الوظيفية التي تعاقد عليها.

وأشارت الفتوى إلى أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف عن أيام أو ساعات لم يعمل فيها فعلياً، بناءً على حضور وهمي، هو مال سحت لا يحل له أكله، استناداً إلى القواعد الشرعية التي تربط الأجر بالعمل الفعلي. واستشهدت الدار بالآيات القرآنية التي تأمر بالصدق والوفاء بالعقود، مؤكدة أن العقد المبرم بين الموظف وجهة عمله هو الميثاق الغليظ الذي يجب الالتزام بكل بنوده وشروطه دون تلاعب أو تحايل.

أما في الجانب المتعلق بتلاوة القرآن الكريم، فقد أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن تخصيص سور معينة لقراءتها بعد الصلوات المفروضة كورد يومي، مثل قراءة سورة يس بعد الفجر أو الواقعة بعد الظهر أو الملك بعد العشاء، هو أمر جائز شرعاً ولا حرج فيه إطلاقاً. وأوضح أن تلاوة القرآن تدخل ضمن عموم فعل الخيرات الذي أمر الله به في كتابه الكريم، وأن المسلم يزداد أجراً وثواباً كلما كثف من تلاوة آيات الذكر الحكيم.

وفي سياق متصل، تطرقت الفتاوى إلى آداب التلاوة وشروطها، حيث أكد الشيخ عويضة عثمان أنه لا يوجد مانع شرعي من قراءة القرآن بدون وضوء في أي وقت، باستثناء حالة مس المصحف الورقي التي تشترط الطهارة. كما تطرقت الدار إلى تساؤلات النساء حول ارتداء الحجاب أثناء التلاوة، حيث أفاد الشيخ محمد وسام بأن الحجاب ليس شرطاً لصحة القراءة، ويجوز للمرأة القراءة بملابس المنزل وبدون غطاء رأس، مع التأكيد على أن الستر والاحتشام يظلان من قبيل الآداب المستحبة إجلالاً لقدسية كلام الله وتوقيراً للملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر، مشدداً على ضرورة التفريق بين شروط الصلاة التي تتطلب ساتراً كاملاً وشروط التلاوة الأكثر مرونة.

وفيما يخص أحكام الصلاة وتحديداً صلاة الفجر، قدم الشيخ أحمد ممدوح تفصيلاً دقيقاً حول حكم من ينام بعد سماع الأذان. وأوضح أن الأمر ينقسم إلى حالتين؛ الحالة الأولى تكون عندما يثق المسلم في قدرته على الاستيقاظ قبل شروق الشمس، وفي هذه الحالة لا إثم عليه في النوم.

أما الحالة الثانية، فهي عندما يتيقن الشخص أنه لن يستطيع الاستيقاظ لأداء الصلاة في وقتها، وهنا يصبح نومه محرماً شرعاً، لأنه يرتكب خطأين في آن واحد: تأخير الصلاة عن وقتها المحدود، وتعمد ارتكاب سبب يؤدي إلى هذا التأخير. وختمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن من يصلي صلاة الصبح بعد شروق الشمس فإن صلاته تُحسب قضاءً وليست أداءً حاضراً، مما يستوجب من المسلم الحرص الشديد على ضبط مواقيته والالتزام بأوقات العبادات لضمان نيل الثواب وتجنب الوقوع في الإثم، مؤكدة أن الانضباط في المواعيد هو جزء من تعظيم شعائر الله وتقدير قيمة الصلاة في حياة المؤمن





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