تصريحات جدلية لداعي تينو كروبالا بترحيل 2.6 مليون أجنبي، في حين يواصل الذهب صعوده في مصر ليصل سعر عيار 21 إلى 5570 جنيها في 22 نوفمبر 2026.

أثارت تصريحات سياسي يميني ألماني جدلا واسعا بشأن سياسات الهجرة، حيث دعا دافي تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا، إلى إعادة نحو 2.6 مليون أجنبي إلى بلدانهم الأصلية، في خطوة تعكس توجها حزبيا صلبا فيما يخص اللجوء والحدود. وفي السياق الاقتصادي الموازي، سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعا جديدا ملحوظا، حيث بلغ سعر عيار 21 مستوى 5570 جنيها، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 44.5 ألف جنيه في تاريخ 22 نوفمبر 2026، مما يعكس تقلبات الأسواق المالية في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا.

مطالبات تينو كروبالا بترحيل الأجانب

حدد دافي تينو كروبالا العدد الإجمالي للأشخاص الذين يهدف حزبه إلى إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بنحو 2.6 مليون شخص، وذلك في إطار توجيهات حزبه الرامية إلى تشديد سياسات الهجرة واللجوء في ألمانيا بشكل كبير وجذري. وأشار كروبالا في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية إلى أن انتهاء الحرب أو تحسن الوضع الأمني في البلدان الأخرى ينبغي أن يشكل أساسا متينا وشرطا ضروريا لعودة مواطني هذه الدول إلى أوطانهم بشكل فوري ومنظم.

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أكد دافي تينو كروبالا، كما نقلت الصحيفة، على ضرورة ترحيل الأجانب الذين يلتزمون قانونيا بمغادرة الأراضي الألمانية، وكذلك الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم داخل البلاد، معتبرا أن ذلك جزء لا يتجزأ من استعادة الأمن والنظام. وأشار الخبير إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية في بلدان المنشأ يجب أن يمهد الطريق لعودة هؤلاء الأفراد، مما يعزز من موقف حزبه في النقاشات السياسية الحالية حول مستقبل الهجرة في أوروبا.

انتقادات خبراء قانونيين وأعضاء الحزب

وصف خبير الهجرة دانيال تيم، من جامعة كونستانس الألمانية، تصريحات دافي تينو كروبالا بأنها مضللة وغير متوافقة مع الواقع القانوني، محذرا من أن القانون الألماني لا يسمح بترحيل جماعي أو تلقائي حتى في حال تغير الأوضاع السياسية أو الأمنية في البلدان الأخرى بشكل جذري. أوضح دانيال تيم أن الإجراءات القانونية تقتضي دراسة كل حالة على حدة بشكل فردي ومستقل، قبل اتخاذ أي قرار بإنهاء الحماية الممنوحة لصاحبها، مما يستبعد تماما فكرة الترحيل العشوائي.

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أثارت هذه التصريحات جدلا حادا داخل حزب البديل من أجل ألمانيا نفسه، حيث حذر عضو الحزب ماكسيميليان كراه من رفع سقف التوقعات بشأن إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق كما يطالب بها دافي تينو كروبالا. وتبقى دعوة دافي تينو كروبالا مجرد مقترح سياسي غير ملزم ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي أو تنفيذي من الحكومة الألمانية الحالية، مما يوضح الفجوة بين البرامج الحزبية والإمكانيات القانونية المتاحة على أرض الواقع.

تفصيلات أسعار الذهب وتأثيرها على السوق المصري

في السوق المصري، سجل سعر الذهب اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 ارتفاعا جديدا بقيمة 50 جنيها، مما دفع سعر عيار 21 ليصل إلى 5570 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعر 44.5 ألف جنيه، في خطوة تعكس استجابة السوق للعوامل العالمية والمحلية المؤثرة. يأتي هذا الارتفاع في الذهب amidst ترقب المستثمرين والتجار للتغيرات في أسعار السبائك والمجوهرات، مما يؤثر بشكل مباشر على قرارات الشراء والبيع في المحلات المتخصصة والأسواق الرئيسية.

يواصل الذهب صعوده في مصر مع استمرار تفاعل السوق مع التقلبات الدولية، حيث يعكس الرقم القياسي لسعر عيار 21 مستوى 5570 جنيها ومؤشر الجنيه الذهب عند 44.5 ألف جنيه، دقة المتابعة اليومية لمعدلات التغير التي قد تصل إلى 50 جنيها في اليوم الواحد. وتبرز هذه الأرقام بوضوح في تقارير السوق المحلية، مما يسلط الضوء على دور الذهب كملجأ استثماري آمن في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تشهدها المنطقة والعالم.

شراكات التنمية والوضع الاقتصادي العام

في إطار العلاقات الثنائية، تستمر مصر وألمانيا في تعزيز شراكتهما الراسخة من أجل التنمية المستدامة، كما ظهر خلال يوم التعاون المصري-الألماني الثاني، حيث ركز الجانبان على آليات دعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. تعكس هذه الجهود المشتركة الاهتمام المتبادل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين.

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يظل التحليل الدقيق لعروض الأسعار في الأسواق المالية، خاصة في قطاع الذهب، أمرا حاسما لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، حيث يعكس سعر عيار 21 البالغ 5570 جنيها والجنيه الذهب عند 44.5 ألف جنيه، قوة الطلب على المعادن النفيسة. كما تظل تصريحات الأحزاب السياسية الأوروبية، مثل مقترحات دافي تينو كروبالا، عاملا مؤثرا في النقاشات العامة حول الهجرة، رغم عدم تنفيذها فعليا حتى الآن.