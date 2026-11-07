دبيبة يعلن عودة تجمع الساحل والصحراء لطرابلس ويؤكد وحدة ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة يعلن عن عودة الاجتماعات لطرابلس ويؤكد رفض الانقسام وضرورة ترسيم الحدود مع مصر

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن تطلع الحكومة إلى عودة المجلس التنفيذي ل تجمع دول الساحل والصحراء لعقد اجتماعاته في العاصمة طرابلس ، وذلك بهدف إعادة تفعيل الدور الإقليمي والقاري لهذا الكيان الحيوي في منطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

دبيبة يدعو لإعادة تفعيل تجمع الساحل والصحراء

صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بأن ليبيا تتطلع بشدة لعودة المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء إلى العاصمة طرابلس مرة أخرى، مؤكدًا على ضرورة إعادة تفعيل دور هذا التجمع كمنصة استراتيجية للتعاون الإقليمي.

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وقد نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" هذا النبأ العاجل منذ قليل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي ليبيا لتعظيم حضورها الدبلوماسي والإقليمي وتعزيز علاقاتها مع الجيران والدول الشقيقة في المنطقة.

تأكيد رفض الانقسام ومواجهة التحديات الحدودية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحاته الصريحة والمباشرة أنه لن يقبل بأي شكل من الأشكال باستمرار حالة الانقسام في البلاد، مشددًا على أن ليبيا ستبقى موحدة ولن تتهاون في حماية سيادتها.

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وقال الدبيبة إنه سيعقد اجتماعات متعددة مع الأشقاء في مصر لمعالجة الشواغل الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين، بهدف إيجاد حل نهائي يحافظ على حقوق الشعبين الليبي والمصري ويحقق الاستقرار في المناطق الحدودية المتاخمة للحدود.

استقبال وفد رسمي مصري لبحث ملفات التعاون

في خطوة توازي التصريحات السياسية، يتوجه بدر عبد العاطي حالياً إلى ليبيا في زيارة رسمية، تهدف إلى بحث ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، مما يعكس جدية الطرفين في تحويل التوجهات السياسية إلى مبادرات عملية على أرض الواقع.

هذا ويتزامن هذا التحرك الدبلوماسي مع بدء أعمال الاجتماع الوزاري لتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة الليبية طرابلس، مما يؤكد على الاستعداد الليبي لاستضافة وفود دولية وإقليمية لنقاش القضايا ذات الاهتمام المشترك.