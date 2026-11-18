كشف بحث جديد من جامعة بنسلفانيا عن تأثير النظام الغذائي الغني بالدهون في الطفولة المبكرة على ضعف المناعة وزيادة مخاطر العدوى، مع إمكانية علاج المشكلة.

أظهرت دراسة علمية حديثة أن التعرض لنظام غذائي غني بالدهون قبل الولادة أو في السنوات الأولى من العمر يمكن أن يعيد تشكيل استجابة الجسم المناعية بشكل دائم، مما يقلل من قدرته على مكافحة العدوى والاستجابة بفعالية للقاحات. وقد أجريت هذه الأبحاث في كلية بيرلمان للطب ب جامعة بنسلفانيا ، وتم نشر نتائجها في مجلة "نيتشر إيميونولوجي"، مما يسلط الضوء على مرحلة حساسة جداً من النمو البشري.

آليات إعادة برمجة المناعة عند الرضع

أوضح خورخي هيناو ميجيا، الأستاذ في علم الأمراض وطب المختبرات والمؤلف المشارك الرئيسي للدراسة، أن النظام الغذائي للأم والطفل خلال الفترة المبكرة التالية للولادة يعمل كإشارة بيئية تقوم بإعادة برمجة الخلايا التائية النامية بشكل دائم. هذا التغيير الجذري في برمجة الخلايا قد ينعكس سلباً على فعالية الاستجابة للقاحات وعلى كفاءة المناعة في مواجهة العدوى المستقبلية، مما يخلق ثغرات في الدفاع الطبيعي للجسم.

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وتكتسب هذه النتائج أهمية بالغة في ضوء الارتباط المعروف بين سمنة الأطفال وارتفاع مخاطر الوفاة والإصابة بأمراض خطيرة ناجمة عن عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية، ومن بينها الإنفلونزا وكوفيد-19. وتعد زيادة وزن الأم أو إصابتها بالسمنة قبل الحمل وخلاله من العوامل المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بالسمنة في مراحل مبكرة من حياتهم.

الاكتشافات المخبرية ودور الخلايا التائية

ولفهم هذه العلاقة المعقدة، درس الباحثون التغيرات المناعية لدى فئران صغيرة تعاني من السمنة، ولاحظوا انخفاضاً ملحوظاً في مجموعات فرعية من الخلايا المناعية التي تتعاون عادةً لإنتاج استجابات فعالة للأجسام المضادة عند التعرض للفيروسات. كما لاحظ الفريق نقصاً في دور هذه الخلايا في تكوين مناعة طويلة الأمد ضد مسببات الأمراض المختلفة.

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كما توصل الفريق البحثي إلى أن المشكلة ترتبط بانخفاض قدرة الخلايا التائية غير الناضجة على التحول إلى الخلايا التائية المساعدة الجريبية (TFH)، التي تؤدي دوراً محورياً في تنظيم الاستجابة المناعية للأجسام المضادة. وفي الوقت نفسه، لوحظت زيادة في أنواع فرعية أخرى من الخلايا التائية ذات النشاط الالتهابي، مما يعطل التوازن المناعي المطلوب.

الدليل البشري ومستقبل العلاجات

وكشفت التحليلات الجينية أن وراء هذا الخلل المناعي تغيراً في البرمجة الأساسية للخلايا التائية غير الناضجة، أدى إلى تثبيط نشاط الجين المسؤول عن إنتاج إنزيم رئيسي يُعرف باسم A20. وللتحقق من مدى ارتباط النتائج الحيوانية بالحالة البشرية، فحص الباحثون الخلايا المناعية لدى خمسة مرضى يعانون من اضطراب وراثي نادر يؤدي إلى فقدان نسخة واحدة من جين A20.

وبالمقارنة مع مجموعة مماثلة من الأطفال والبالغين الذين لديهم مستويات طبيعية من هذا الجين، سجل المرضى انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الخلايا التائية المساعدة الجريبية المنتشرة، في نتيجة تتشابه بدرجة كبيرة مع ما رصده الباحثون لدى الفئران الصغيرة المصابة بالسمنة. وقالت سارة هنريكسون، الأستاذة المساعدة في طب الأطفال والمؤلفة المشاركة الرئيسية للدراسة، إن النتائج تكشف عن مرحلة حساسة في بداية الحياة يمكن خلالها للنظام الغذائي الغني بالدهون أن يعيد برمجة الجهاز المناعي على نحو سلبي، ما قد يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وأضافت سارة هنريكسون أن تحديد أحد المحفزات الرئيسية لهذه العملية يفتح المجال أمام احتمال تطوير علاجات دوائية مصممة بصورة مناسبة، قد تساعد في استعادة كفاءة المناعة لدى الأشخاص المتأثرين بهذا الخلل، مما يمهد الطريق لتدخلات طبية وقائية مبتكرة.