دراسة د. رفيدة حاتم: هيمنة الرواية الفلسطينية وتأثير السياسات التحريرية على مصداقية التغطية ل غزة 2023

تحلل رسالة الدكتوراه لرفيدة حاتم الشاذلي في جامعة القاهرة تأثر مصداقية التغطية الإعلامية لأحداث غزة 2023 بالسياسات التحريرية للقنوات العربية والأجنبية وعلاقة الجمهور بالمحتوى.

حصلت الباحثة رفيدة حاتم الشاذلي ، على درجة الدكتوراه في الإعلام من كلية الإعلام ب جامعة القاهرة ، بمرتبة الشرف، وذلك بعد مناقشة رسالتها الأكاديمية بنجاح. تم قبول الرسالة المقدمة إلى قسم الإذاعة والتليفزيون، والتي حملت عنواناً محدداً يركز على دور منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي الجمهور العربي.

تفاصيل المناقشة والأطراف المشاركة في البحث

جرت مراسم المناقشة الرسمية في قاعة المؤتمرات بكلية الإعلام، أمام لجنة أكاديمية عليا مكونة من خبراء متخصصين. ترأس اللجنة الأستاذ الدكتور أشرف جلال حسن، وهو أستاذ الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتولى أيضاً منصب عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة قناة السويس، وأتى كمشرف ورئيس للجلسة.

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ضم الفريق العلمي أيضاً اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، والذي عمل كخبير عسكري واستراتيجي في منصب مناقش، بالإضافة إلى الأستاذة المساعدة الدكتورة صفا فوزي عبد الله، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، التي تولت منصب المناقش. كما اشتملت اللجنة على الأستاذة المساعدة الدكتورة هدير محمود عبد الله، الأستاذة المساعدة بكلية الإعلام، والتي عملت كمشرفة مشاركة للرسالة.

شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً للأكاديميين، حيث حضر الأستاذ الدكتور عبد السلام الواحاتي، عميد كلية الإعلام، إلى جانب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين. تضمن الحضور الدكتورة مختار أبو الخير، والدكتورة شيرين إحسان، والدكتورة شيماء المهدي، والدكتورة شيرين سامي، والدكتورة إسراء عبد الكريم، والدكتورة هبة شكري، مما يعكس الأهمية العلمية للدراسة.

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منهجية التحليل والنتائج الإحصائية للتغطية الإعلامية

ركزت الرسالة على تحليل دور الصفحات الرسمية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية على منصة فيسبوك، ومدى تأثيرها في تشكيل معرفة الجمهور العربي واتجاهاته حيال مصداقية التغطية الإعلامية لأحداث غزة في عام 2023. اعتمدت الدراسة على دمج منهجين تحليليين وميدانيين لضمان دقة النتائج وشموليتها.

في الجانب التحليلي، قامت الباحثة بفحص دقيق لعدد 2167 منشوراً تم نشره عبر الصفحات الرسمية لأربع قنوات إخبارية كبرى. شمل العينة قناة BBC عربي وقناة CNN بالعربية كممثلات للقنوات الأجنبية، وقناة الجزيرة وقناة العربية كممثلات للقنوات العربية.

أظهرت البيانات الإحصائية أن القنوات العربية استحوذت على نسبة 82.9% من إجمالي المنشورات محل التحليل، مقابل 17.1% فقط للقنوات الأجنبية. كما كشفت النتائج أن مقاطع الفيديو شكلت النصيب الأكبر من أشكال المحتوى المنشور، بحصة بلغت 59.3%، مما يشير إلى تفضيل الجمهور لهذا الشكل البصري.

على صعيد التفاعل الجماهيري، كشفت الدراسة عن غلبة واضحة للاتجاه المؤيد للجانب الفلسطيني في تعليقات الجمهور على تغطية القنوات محل الدراسة، حيث بلغت هذه النسبة 75.9%. هذا الرقم يعكس تحيزاً ملحوظاً في ردود الفعل الشعبية نحو الرواية المعروضة من قبل القنوات المقيمة.

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الفجوة التحريرية وتأثير الخلفيات القيمية على المصداقية

كشفت النتائج عن وجود اختلافات جوهرية في معالجة أحداث غزة وفقاً للسياسات التحريرية لكل قناة. تميزت التغطية الأجنبية، وفقاً لتحليل الباحث، بانحياز واضح نحو الرؤية الإسرائيلية، بينما اتسمت تغطية قناة العربية بالتحفظ والحيطة.

في المقابل، تبنت قناة الجزيرة الرواية الفلسطينية بشكل صريح ومباشر. خلصت الدراسة إلى أن تشكيل مصداقية التغطية الإعلامية لدى الجمهور العربي لا يعتمد فقط على المعايير المهنية التقليدية، بل يتأثر بشدة بالانتماءات الثقافية والقيمية للجمهور ومدى توافق المحتوى الإعلامي مع وقائع الأحداث كما يراها المشاهدون.

أوصت الباحثة رفيدة حاتم الشاذلي بضرورة التزام القنوات الإخبارية بالموضوعية التامة والتوازن في تغطية الصراعات الدولية والإقليمية. كما دعت إلى إنشاء مراصد إعلامية أكاديمية متخصصة تعمل على رصد وتحليل أداء وسائل الإعلام الدولية تجاه القضايا العربية بشكل مستمر وموثق.

شددت التوصيات على أهمية تعزيز الثقافة الإعلامية الرقمية لدى الجمهور، وتنمية قدراتهم النقدية على التحقق من المعلومات ومصادرها، وذلك لمواجهة التضليل الإعلامي المتزايد. كما اقترحت إجراء بحوث مستقبلية لفحص تأثير التعرض المكثف لتغطية الصراعات على الصحة النفسية للجمهور، ودور الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق في تشكيل المشهد الإعلامي المستقبلي.