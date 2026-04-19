دراسة تكشف عن تغيرات دماغية خطيرة بسبب العيش في القطب الجنوبي

دراسة علمية حديثة تكشف عن تأثيرات سلبية للعزلة القاسية في القطب الجنوبي على بنية ووظائف الدماغ البشري، وخاصة مناطق الذاكرة والانتباه والتوجيه المكاني، مما يثير مخاوف بشأن المهام الفضائية المستقبلية.

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج مقلقة للغاية، تشير إلى أن البقاء لفترات طويلة في بيئة القارة القطبية الجنوبية القاسية قد يؤدي إلى تغييرات ملحوظة في بنية الدماغ البشري ووظائفه الإدراكية. تركزت هذه التغيرات بشكل خاص على المناطق المسؤولة عن الذاكرة، والتركيز، والتوجيه المكاني.

تابعت الدراسة فريقًا بحثيًا أمضى 14 شهرًا داخل محطة 'نيوماير III' الألمانية الواقعة في القارة القطبية الجنوبية، حيث واجهوا ظروفًا مناخية متطرفة، بما في ذلك درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، وظلام شبه دائم خلال أشهر الشتاء، بالإضافة إلى عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي.

أظهرت صور الرنين المغناطيسي، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلات علمية مرموقة، انخفاضًا في حجم 'التلفيف المسنن'، وهو جزء دقيق من منطقة الحصين في الدماغ. يلعب هذا الجزء دورًا محوريًا في تكوين الذاكرة والتنظيم المكاني، وقد كان هذا التغير أكثر وضوحًا لدى أفراد البعثة مقارنة بمجموعة ضابطة ظلت في بيئات طبيعية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل رصدت الدراسة أيضًا انخفاضًا في مستويات بروتين BDNF، وهو عامل أساسي لدعم نمو الخلايا العصبية وتعزيز مرونة الدماغ. الأمر المثير للاهتمام هو أن هذا الانخفاض بدأ بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء المهمة، واستمر حتى بعد عودة المشاركين إلى بيئتهم الطبيعية.

على المستوى الإدراكي، سجل الباحثون تراجعًا في مهارات التوجيه المكاني، مثل القدرة على تحديد الاتجاهات والتنقل في البيئة، بالإضافة إلى انخفاض في القدرة على التركيز الانتقائي والتعامل مع المشتتات. كما لاحظ الفريق أن التحسن الطبيعي الذي يحدث عادة في أداء الاختبارات المعرفية مع التكرار، كان أضعف بكثير لدى أفراد البعثة مقارنة بالآخرين.

يرى الباحثون أن هذه النتائج، التي تستند إلى تحليل متكامل للتصوير الدماغي والاختبارات السلوكية والتحاليل البيولوجية، تتمتع بقوة علمية معتبرة. ومع ذلك، شددوا على محدودية حجم العينة، مما يتطلب الحذر عند تعميم هذه النتائج. وتعد البيئة القطبية نموذجًا فريدًا لدراسة تأثير العزلة الطويلة، والحرمان الحسي، وقلة التحفيز البصري على الإنسان. هذه العوامل قد تشبه الظروف المتوقعة في المهام الفضائية المستقبلية أو العمل في البيئات النائية والمغلقة.

يخطط الباحثون في المستقبل لدراسة ما إذا كانت أنماط الحياة النشطة أو التدخلات السلوكية يمكن أن تقلل من هذه التأثيرات العصبية خلال المهام الطويلة. تفتح هذه النتائج نافذة جديدة لفهم العلاقة بين البيئات القصوى وصحة الدماغ، وتطرح أسئلة مهمة حول قدرة الإنسان على التكيف مع العزلة الشديدة، سواء على سطح الأرض أو في رحلاته المستقبلية إلى الفضاء





