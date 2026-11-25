تشير أبحاث جديدة من جامعة هواتشونغ إلى أن الاستهلاك الواسع لمحلي الإريثريتول قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 25 بالمئة.

كشفت دراسة علمية حديثة عن مخاطر صحية خفية تتعلق بمادة الإريثريتول ، وهي بديل سكري واسع الانتشار وشائع الاستخدام. وقد حذر الخبراء من أن هذا المحلي، الذي يشتهر بانخفاض سعراته الحرارية وطعمه الشبيه بالسكر، قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة ب السكتة الدماغية الإقفارية لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لارتفاع مستوياته في الدم. تشير النتائج إلى أن هذه الزيادة في الخطر تصل إلى نحو 25 بالمئة، مما يثير تساؤلات جدية حول سلامة الاستخدام اليومي لهذه المادة على المدى الطويل.

ارتباط الإريثريتول بالسكتة الدماغية الإقفارية

توصل فريق البحث، بقيادة الدكتور آو تشونغ من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، إلى هذا الاستنتاج من خلال تحليل دقيق ومعقد للبيانات الجينية. استخدم الباحثون تقنية تُعرف بـ "العشوائية المندلية" لتحليل الارتباطات على مستوى الجينوم بأكمله. وتتميز هذه المنهجية العلمية بقدرتها على تجاوز رصد الارتباطات الإحصائية السطحية فقط، للوصول إلى فهم أعمق للعلاقات السببية المحتملة بين التعرض للمادة وتطور الأمراض.

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أظهرت التحليلات أن الأشخاص الذين يحملون استعدادًا جينيًا طبيعياً لارتفاع مستويات الإريثريتول في أجسامهم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بمعدل أعلى بنسبة 25 بالمئة مقارنة بغيرهم. وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية نتيجة انسداد أحد الأوعية الدموية المغذية للدماغ، مما يمنع وصول الأكسجين والغذاء اللازمين لخلايا المخ، وهو ما يمثل حالة طبية طارئة تتطلب تدخلاً فورياً.

المسارات البيولوجية والجينات المستهدفة

للتأكد من صحة هذه النتائج، قام الباحثون بإجراء تحليلات حاسوبية إضافية للتعرف على الآليات البيولوجية التي تربط بين استهلاك الإريثريتول وحدوث السكتة الدماغية. وقد حددت هذه التحليلات أربعة مسارات حيوية رئيسية محتملة، وهي: الالتهابات المزمنة، والإجهاد التأكسدي، ونقص الأكسجة، بالإضافة إلى تضرر الأوعية الدموية الدقيقة. تعتبر هذه المسارات عوامل معروفة بتأثيرها السلبي على صحة القلب والأوعية الدموية.

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كما حدد الباحثون ثلاثة جينات محددة ظهرت بشكل متكرر في تحليلاتهم، وهي MMP9 وTLR4 وHIF1A. وتظهر هذه الجينات كعوامل محتملة قد تؤدي دوراً مهماً في زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأفراد الذين يستهلكون الإريثريتول بكميات كبيرة. وتؤكد مصادر مثل موقع "ساينس أليرت" العلمي أن هذه الجينات تلعب أدواراً فسيولوجية معقدة قد تتفاعل سلبياً مع تأثيرات هذا المحلي.

تحذيرات الخبراء والتوصيات المستقبلية

شدد الدكتور آو تشونغ والفريق البحثي على ضرورة النظر إلى هذه النتائج كإشارة تحذيرية مهمة بشأن سلامة الاستخدام المكثف للإريثريتول. أوضح الخبير أنه على الرغم من الترويج الواسع لهذه المركبات في كثير من الأحيان على أنها وسيلة فعالة للتحكم في الوزن ومستويات السكر في الدم، إلا أن آثارها طويلة الأمد على الأوعية الدموية الدماغية والالتهابات الجهازية لا تزال غير محددة بشكل كافٍ علمياً.

وإضافة إلى الدراسة الحالية، يجدر بالذكر أن بحثاً سابقاً أجري في عام 2023 وشمل أكثر من ألفي شخص بالغ في الولايات المتحدة، توصل إلى نتائج متشابهة. فقد وجد ذلك البحث أن الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من الإريثريتول في الدم كانوا يواجهون خطراً يكاد يبلغ الضعف للتعرض لأحداث قلبية وعائية خطيرة. ومع ذلك، ونظرا إلى أن تناول الإريثريتول يمكن أن يزيد تركيزاته في الدم بشكل مباشر، فإن الارتباط الذي رصدناه في الدراسة الحديثة يمثل دليلاً إضافياً يدعم الحاجة لمزيد من التقييم الحذر.

تأثيرات واسعة على خيارات المستهلكين الصحية

تثير هذه النتائج تحديات كبيرة لقطاعات الصناعات الغذائية وشركات المنتجات الخالية من السكر، حيث يعتمد الكثيرون على الإريثريتول كبديل صحي للسكان التقليديين. وقد يحتاج المستهلكون في المستقبل إلى إعادة النظر في خياراتهم الغذائية، خاصة من يعانون من عوامل خطر جينية أو تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما تدعو النتائج العلمية إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات الطويلة المدى لتقييم المخاطر بدقة قبل الترويج لهذه المواد على نطاق واسع.