دراسة علمية تؤكد: المشي يحسّن وظائف الجهاز الهضمي ويخفف الإمساك

دراسة 2025 في Scientific Reports تظهر أن 20 دقيقة مشي تنشط الأمعاء وتخفف الإمساك، مع نصائح غذائية ودكتور ماثيو هوشيت لحركة هضمية أفضل.

أثبتت دراسة علمية حديثة نشرت عام 2025 في مجلة Scientific Reports ، أن المشي اليومي يساهم بشكل فعّال في تحسين وظائف الجهاز الهضمي ودعم حركة الأمعاء، مما يقدم حلاً عملياً لمشكلة الإمساك الشائعة.

آلية المشي في تنشيط الأمعاء

كشف البحث الذي شمل عشرين وواحداً من المشاركين، عن تأثير إيجابي فوري للنشاط البدني على الأصوات الصادرة عن الأمعاء، وهي مؤشرات دقيقة تعكس حركة السوائل والغازات داخل الجهاز الهضمي.

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بدأ الباحثون الرصد بعد أن استلقى المشاركون بهدوء لمدة دقيقة كاملة، ثم قاموا بالمشي على جهاز المشي لمدة 20 دقيقة بوتيرة مريحة، ليعودوا بعدها للاستلقاء لمدة 15 دقيقة مع تسجيل الأصوات مجدداً.

أظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات حركة الأمعاء خلال دقيقة إلى دقيقتين فقط من انتهاء المشي، مقارنة بالمستويات المسجلة قبل ممارسة النشاط البدني، مما يثبت فعالية الحركة السريعة.

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الدور الطبي للحركة الدودية

يرتبط هذا التحسن بما يُعرف بالحركة الدودية أو التمعج، وهي انقباضات عضلية إيقاعية يعتمد عليها الجهاز الهضمي بشكل أساسي لدفع الطعام وتحريكه عبر الأمعاء بكفاءة.

وضح الدكتور ماثيو هوشيت، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن ممارسة التمارين المعتدلة تدعم عمليات الهضم الطبيعية، وقد تساعد في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء بشكل مستمر.

وأشار الخبير الطبي إلى أن المشي والجري يصاحبهما تحرك فعلي للأمعاء داخل تجويف البطن، وهو ما يسهم في تعزيز انتقال الطعام عبر الجهاز الهضمي، فضلًا عن زيادة نشاط بعض الأعصاب.

أضاف الدكتور ماثيو هوشيت أن ممارسة النشاط البدني تعزز حركة الجهاز الهضمي بدرجة تفوق ما يحدث عند تناول الطعام ثم الاسترخاء التام على الأريكة، مما يؤكد أهمية البقاء نشطاً بعد الوجبات.

نصائح غذائية وأنشطة بديلة

ولا تقتصر الأنشطة المفيدة لحركة الأمعاء على المشي، إذ يمكن لتمارين المقاومة أن تسهم أيضًا في تحسين وظائف الجهاز الهضمي، بينما تساعد اليوجا على تخفيف الغازات والانتفاخ والإمساك.

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تشمل الخيارات الأخرى ركوب الدراجات وصعود السلالم ونزولها، إلى جانب مختلف الأنشطة البدنية التي تحفز الجسم على الحركة، بما يدعم نشاط الأمعاء ويساعد على تخفيف بعض أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي.

وتكتسب هذه الأنشطة أهمية خاصة لدى المصابين بحالات مثل متلازمة القولون العصبي ومرض التهاب الأمعاء، إذ يرتبط تحسين حركة الأمعاء بدعم وظائف الجهاز الهضمي وتخفيف بعض المشكلات المرتبطة بها.

وبالتوازي مع ممارسة الرياضة، تلعب العادات الغذائية دورًا مهمًا في انتظام حركة الأمعاء، إذ يمكن للوجبات الغنية بالدهون أن تؤدي إلى إبطاء عملية الهضم نسبيًا.

يمكن الحد من بعض مشكلات حركة الأمعاء من خلال الحرص على شرب كميات كافية من الماء، وإدراج الأطعمة الغنية بالألياف ضمن النظام الغذائي، بما يدعم عملية الهضم ويساعد على تحسين انتظام الإخراج.