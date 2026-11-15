دراسة تقارن أزمة السويس بـ 1956 مع التوتر الأمريكي الإيراني الحالي

تحليل معمق يربط بين أزمة السويس عام 1956 والصراع الأمريكي الإيراني الحالي، مستعرضاً التغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على مكانة الولايات المتحدة وسمعة ترامب.

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تحليلاً أثيراً للكاتب ستيفن غلوفر ، يعيد فيه قراءة أحداث العام 1956 في ضوء التوترات الجيوسياسية الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، مما يثير تساؤلات حول مدى تغير المعادلات الدولية فعلياً خلال السبعين عاماً الماضية.

استعادة أحداث أزمة السويس التاريخية

يبدأ الكاتب استعراضه بإعادة إحياء ذكريات عام ألف وتسعمائة وستة وخمسين، متوقفاً عند الحدثين اللذين شكّلا العالم آنذاك، وهما أزمة السويس وتدخل الاتحاد السوفيتي لقمع الثورة المجرية. ويشير غلوفر إلى أن هذه الأحداث، رغم تأثيرها العميق في تشكيل النظام الدولي المعاصر، باتت محفورة في الذاكرة التاريخية إلى حد كبير لدى الجيل الحالي.

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يستذكر المقال تفاصيل العملية العسكرية التي شنتها القوات البريطانية والفرنسية ضد مصر في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وستة وخمسين، بهدف استعادة السيطرة على قناة السويس. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن تأميم القناة قبل ثلاثة أشهر من الغزو، مما أثار غضب القوى الأوروبية وأعاد رسم الخارطة السياسية للمنطقة بشكل جذري.

رغم النجاح العسكري المبدئي للعمليات، اضطر رئيس الوزراء البريطاني آنذاك أنتوني إيدن إلى أمر وقف إطلاق النار بعد يوم واحد فقط من اندلاعها. جاء هذا القرار تحت ضغط سياسي واقتصادي هائل، حيث وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها بقيادة الرئيس دوايت أيزنهاور لوماً شديداً على التدخل العسكري، رافضةً تقديم أي دعم مالي للندن أو الضغط على صندوق النقد الدولي لمنح بريطانيا قروضاً مالية.

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المقارنة مع الحرب الأمريكية على إيران

ينقل الكاتب زاوية النظر من التاريخ إلى الواقع الراهن، حيث يقارن بين الوضع في عام ألف وتسعمائة وستة وخمسين والتوترات الحالية في الخليج العربي. يرى غلوفر أن العالم اليوم يواجه تحديات مشابهة، حيث استُبدلت مصر بإيران كقوة شرق أوسطية يُنظر إليها على أنها تهديد من قبل الغرب، بينما استُبدلت بريطانيا بالولايات المتحدة كقوة عظمى تجاوزت حدود قدراتها الفعلية.

يعتقد الكاتب أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ارتكبت خطأً استراتيجياً مشابهاً لما فعلته لندن عام 1956، عندما انخرطت في نزاع عسكري أو سياسي مع إيران أدى إلى إشعال أزمة نفطية عالمية. هذه الاستراتيجية لم تؤدِ فقط إلى عواقب اقتصادية مباشرة، بل تسببت في تآكل سمعة الرئيس الأمريكي بشكل كبير، مما أثر على صورته السياسية داخلياً ودولياً.

يشير التحليل إلى أن المكانة الدولية للولايات المتحدة تعرضت لضرر كبير نتيجة هذه الأحداث، وإن كان بمعدل أقل حدة مما تعرضت له بريطانيا بعد عام ألف وتسعمائة وستة وخمسين. ومع ذلك، فإن القوة الأمريكية تبدو اليوم في حالة تراجع مقارنة بهيمنتها السابقة، وسط مراقبة دقيقة من قبل الصين لمحاولة ملء الفراغ الجيوسياسي المتزايد.

تأثيرات الأزمة على التوازنات العالمية

يتطرق المقال إلى الوضع في أوكرانيا، حيث يذكر أن روسيا لم تتعرض لهزيمة في صراعها المستمر، مما يعزز من صورة موسكو كقوة مؤثرة رغم العقوبات الدولية. هذه الديناميكية تتضافر مع أزمة النفط الحالية، التي من المتوقع أن تنتهي في نهاية المطاف، إلا أن تداعياتها على القوة الأمريكية قد تكون طويلة الأمد وغير قابلة للإصلاح السريع.

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يختم ستيفن غلوفر مقاله بتعبيره عن أمل لو كان الرئيس ترامب على اطلاع أوسع بتاريخ عام ألف وتسعمائة وستة وخمسين، وكيف أن تجاهل الدروس التاريخية قد يكرر نفس الأخطاء الجيوسياسية. يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على استعادة هيبتها القديمة في ظل هذه التحديات المتعددة والمستعصية.