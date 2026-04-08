دراسة حديثة: تمارين رياضية قصيرة تقلل خطر الإصابة بأمراض خطيرة

كشفت دراسة علمية أن ممارسة التمارين البدنية القصيرة والمكثفة مثل الجري أو صعود السلالم، تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل الخرف والسكري وأمراض القلب. الدراسة شملت عشرات الآلاف من المشاركين وأظهرت نتائج مذهلة. حتى بضع دقائق من النشاط البدني المكثف أسبوعياً قد تحدث فرقاً كبيراً.

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج مبهرة، حيث أظهرت أن ممارسة التمارين البدنية القصيرة والمكثفة، حتى تلك التي تبدو بسيطة مثل الجري للحاق بالحافلة أو صعود السلالم بسرعة، يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً في تقليل خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة. هذه الدراسة التي أجريت في جامعة سنترال ساوث في هونان بالصين، قدمت دليلاً علمياً على أن حتى بضع دقائق من النشاط البدني القوي يومياً يمكن أن تؤدي إلى تحسينات صحية كبيرة، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يمارسون الرياضة بانتظام.

شملت الدراسة عدداً كبيراً من المشاركين، مما عزز من مصداقية النتائج، وسلطت الضوء على أهمية دمج النشاط البدني المكثف في الحياة اليومية. هذه الدراسة تفتح الباب أمام فهم جديد لكيفية تعزيز الصحة العامة من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة، وتقدم أملاً جديداً للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الالتزام ببرامج رياضية طويلة ومعقدة. الدراسة تبرز أيضاً أهمية الوعي بأهمية الحركة، وتشجع الأفراد على البحث عن طرق لجعل النشاط البدني جزءاً طبيعياً من روتينهم اليومي، بدلاً من اعتباره مهمة إضافية صعبة.\استندت الدراسة إلى تحليل بيانات 96,408 بالغين في المملكة المتحدة، حيث تم تزويد المشاركين بأجهزة لتتبع حركتهم على مدار أسبوع كامل، ثم تمت متابعة حالتهم الصحية لمدة سبع سنوات. ركزت الدراسة على تقييم تأثير النشاط البدني على مجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب، اضطراب ضربات القلب، السكري من النوع الثاني، أمراض الكبد، أمراض الرئة المزمنة، أمراض الكلى، والخرف، بالإضافة إلى الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل والصدفية. النتائج كانت واضحة ومثيرة للاهتمام، حيث أظهرت أن الأشخاص الذين مارسوا نشاطاً بدنياً مكثفاً، حتى لفترات قصيرة، كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الأمراض مقارنة بغير النشطين. على سبيل المثال، انخفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة مذهلة بلغت 63٪، وانخفض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 60٪. هذه النسب تعطي دفعة قوية للتشجيع على تبني أنماط حياة أكثر نشاطاً، وتؤكد على أن حتى أقل قدر من الجهد البدني يمكن أن يكون له تأثير وقائي كبير على الصحة.\من المهم أيضاً فهم الآليات التي تجعل هذه التمارين المكثفة مفيدة للصحة. أوضح البروفيسور مينشيو شين، من كلية الصحة العامة، أن التمارين القوية التي تتسبب في زيادة معدل التنفس وتسرع نبضات القلب، تؤدي إلى مجموعة من الاستجابات الصحية الإيجابية داخل الجسم. هذه الاستجابات تشمل تحسين كفاءة عمل القلب، زيادة مرونة الأوعية الدموية، تحسين قدرة الجسم على استخدام الأكسجين، تقليل الالتهابات، وتعزيز صحة خلايا الدماغ. علاوة على ذلك، أشار البروفيسور شين إلى أن هذه التمارين قد تحفز إفراز مواد كيميائية في الدماغ تساعد على حماية الخلايا العصبية، مما قد يفسر الانخفاض الملحوظ في خطر الإصابة بالخرف. من الجدير بالذكر أن الدراسة شددت على أن تحقيق هذه الفوائد لا يتطلب بالضرورة الاشتراك في نادٍ رياضي، بل يمكن دمج النشاط البدني في الأنشطة اليومية البسيطة. على سبيل المثال، يمكن الاستفادة من صعود الدرج بدلاً من المصعد، المشي بسرعة بين المهام اليومية، اللعب النشط مع الأطفال، أو حتى الجري لمسافات قصيرة. تؤكد الدراسة أيضاً على أن مجرد 15 إلى 20 دقيقة أسبوعياً من النشاط المكثف قد تكون كافية لتحقيق فوائد صحية ملحوظة، مما يجعلها خياراً جذاباً للأفراد ذوي جداول الأعمال المزدحمة.\أخيراً، توصي الدراسة بضرورة الأخذ في الاعتبار توصيات هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) التي تنصح بممارسة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أسبوعياً، ولكنها تشير في الوقت ذاته إلى أن نوعية النشاط وشدته قد تكون بنفس أهمية مدته. يجب على الأفراد، خاصة كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة، استشارة الأطباء والمتخصصين لاختيار النشاط البدني المناسب لحالتهم الصحية. هذه الدراسة تقدم دعوة واضحة إلى تبني نمط حياة أكثر نشاطاً، وتوفر الأدوات اللازمة لتحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة من خلال تغييرات بسيطة ويمكن تحقيقها بسهولة في الحياة اليومية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines