دراسة تنفيذ تسعة مشروعات نقل جديدة تشمل مترو أنفاق وقطار كهربائي سريع

وزارة النقل تدرس تنفيذ تسعة مشروعات نقل عملاقة تشمل توسعة خطوط المترو والقطار الكهربائي السريع وخطوط المونوريل، بهدف خدمة المناطق السكنية والصناعية الجديدة وتقليل الازدحام المروري وتقديم وسائل مواصلات حديثة وآمنة وصديقة للبيئة.

تدرس وزارة النقل ، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق ، تنفيذ تسعة مشروعات نقل جديدة خلال المرحلة المقبلة، تشمل قطاعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والسريع. وتستهدف الوزارة مد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة شمالًا وحتى شبين القناطر بطول حوالي تسعة عشر كيلومترًا وعدد أربع عشرة محطة، مع إلغاء خط السكة الحديد 23 يوليو - شبين القناطر واستبداله بوسيلة مواصلات حديثة سريعة وآمنة وصديقة للبيئة.

كما يمتد مسار جديد بطول ثمانية وثلاثين نقطة واحد كيلومتر ويشتمل على ستة وعشرين محطة تتضمن سطحية وعلوية ونفقية، بدءًا من منطقة الخصوص ثم بهتيم ومرورًا بترعة الإسماعيلية ومحطة الزاوية الحمراء ودمرداش والعباسية والسيدة عائشة والبساتين والمعادي الجديدة، مع نقاط تبادل خدمة مع خطوط المترو الأول والثالث والرابع. فياريخApril 22, 2024، صدق رئيس الجمهورية على دراسة إمتداد الخط السادس بطول سبعة عشر كيلومترًا على طريق السخنة إلى محور طلعت حرب/محور محمد نجيب للربط جنوبًا مع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، وبطول ستة كيلومترات للربط شمالًا مع مونوريل شرق النيل.

ثم تبدأ مرحلة جديدة من الخط السادس بطول ستة وعشرين نقطة تسعة كيلومترات وعدد إحدى وعشرين محطة، بطريق صلاح سالم ثم طريق النصر ومدينة نصر وشارع حافظ إبراهيم ومحور شينزوآبي والزمر والميثاق وكوبري ماجد الفطيم ومحور السادات ومحور مصطفى كامل، 끝ًا بورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع. تضم أيضًا الخطة المرحلة الرابعة من الخط الثالث (هليوبوليس - مطار القاهرة) بطول تسعة نقطة كيلومترين وسبع محطات لخدمة المطار والمناطق السكنية.

كما تم التخطيط لمد الخط الثاني للمترو من شبرا الخيمة بطول ثلاثة كيلومترات ونصف وثلاث محطات للربط مع الأتوبيس الترددي BRT. بالإضافة إلى إنشاء خط قطار كهربائي شمال الدلتا يربط بين بورسعيد وأبو قير بالإسكندرية بطول مئتين وخمسين كيلومترًا وعدد أربع عشرة محطة، يمر بست محافظات موازيًا للطريق الدولي الساحلي. تهدف هذه المشروعات إلى التوسع في شبكات النقل السريع، وتحسين التكامل بين وسائل المواصلات، وتقليل الازدحام المروري، وخدمة المناطق الصناعية والعمرانية الجديدة، وتقديم حلول مستدامة وصديقة للبيئة.

وتأتي هذه الخطط في إطار استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل في مصر ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي





masrawy / 🏆 6. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مترو الأنفاق القطار الكهربائي السريع المونوريل وسائل النقل الهيئة القومية للأنفاق مشروعات النقل وزارة النقل الطرق السريعة

United States Latest News, United States Headlines