توضح دراسة من جامعة هيوستن كيف يفرض القيادة ضغطا خفيا مستمرا على القلب، حيث ترتفع ضرباته بنسبة 94 بالمئة من الوقت مقارنة بـ81 بالمئة في الأنشطة الأخرى.

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها في مجلة "ديجيتال بابليك هيلث" عن آثار فسيولوجية خفية تؤثر فيها عملية القيادة على صحة الإنسان، مؤكدة أنها تفرض عبئا متواصلا على الجهاز القلبي الوعائي يختلف جذريا عن بقية الأنشطة اليومية. وأكدت الأبحاث أن هذه الضغوط المترتبة على التحكم في المركبة تتسبب في تأثيرات سلبية مباشرة على القلب، مما يجعلها نشاطا فريدا من نوعه من حيث تأثيره البيولوجي مقارنة بغيره من الأنشطة الجسدية أو غير النشطة.

تفاصيل الدراسة ومراقبتها للمشاركين

قاد عالم الحاسوب إيوانيس بافليديس من جامعة هيوستن الأميركية فريق البحث الذي قام بمراقبة دقيقة ومفصلة لـ57 مشاركا بالغا خلال فترة زمتدة لأسبوع كامل، شملت تجميع بيانات حيوية مستمرة. وتوزع هؤلاء المشاركون بين 30 رجلا و27 امرأة، وبلغ متوسط أعمارهم 26.2 عاما، وقد خضعوا لبرنامج مراقبة مكثف يغطي أنشطة حياتهم اليومية بشكل شامل. وسجل الباحثون ما يقارب 3 آلاف ساعة من المراقبة الشاملة، وذلك لضمان الحصول على بيانات دقيقة وذات دلالة إحصائية عالية حول أنماط حياتهم وأنشطتهم المختلفة.

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القيادة ونمط ضربات القلب المستمر

أظهرت البيانات التي رصدها بافليديس وزملاؤه أنه رغم قضاء المشاركين أكثر من 300 ساعة في القيادة موزعة على نحو ألف رحلة منفصلة، فإن التأثير الفسيولوجي للقيادة كان هو الأبرز والأكثر خطورة من الناحية الطبية. حيث أمضى المشاركون 10.4 بالمئة من الوقت الخاضع للمراقبة في القيادة، في حين استحوذت الأنشطة المختلفة التي تتسم بقلة الحركة باستثناء القيادة على معظم الوقت المسجل بنسبة 86.4 بالمئة، ونسبة صغيرة فقط لممارسة الأنشطة البدنية بلغت 3.2 بالمئة. لكن البيانات المتعلقة بقلوبهم كشفت عن قصة مختلفة تماماً عن تقديرات الوقت المعتادة.

المقارنة الفسيولوجية والأنشطة الأخرى

خلال الأنشطة الأخرى التي تتسم بقلة الحركة، ظلت معدلات ضربات قلب المشاركين أعلى من المعدل الأساسي أثناء الراحة، وهو تقدير لأدنى معدل لضربات القلب لديهم خلال فترات الراحة، وذلك على مدار 81 بالمئة من وقت النشاط الخاضع للمراقبة. إلا أنه أثناء القيادة، ارتفعت هذه النسبة إلى 94 بالمئة من وقت القيادة الخاضع للمراقبة، مما يعني أن القلب يعمل بجهد مستمر وبوتيرة أعلى من المعتاد بشكل كبير. وبعبارة أخرى، ظلت معدلات ضربات القلب مرتفعة بصورة أكثر استمرارية، مع انخفاض عدد المرات التي تباطأت فيها ضربات القلب لتعود إلى معدلها أثناء الراحة.

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آثار صحية محتملة وتفسيرات علمية

كما تذبذبت معدلات ضربات قلب المشاركين ضمن نطاق أضيق أثناء القيادة، وعادت إلى معدلها الأساسي بوتيرة تعادل نحو نصف وتيرة عودتها خلال الأنشطة الأخرى التي تتسم بقلة الحركة. ورُصدت هذه الاختلافات خلال أيام العمل وعطلات نهاية الأسبوع على حد سواء، مما يشير إلى أن هذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها ببساطة باختلاف طبيعة الأنشطة التي يمارسها الأشخاص خلال أسبوع العمل. وأوضح الباحثون أن القيادة تضع القلب في نمط عمل متميز ومستمر مقارنة بمعدله الأساسي أثناء الراحة، بسبب متطلبات الانتباه المستمرة واتخاذ القرارات السريعة.

على الرغم من أن ارتفاع معدل ضربات القلب يُنظر إليه عادة بشكل إيجابي أثناء ممارسة النشاط البدني لكونه يحفز تكيفات فسيولوجية مفيدة، إلا أن الوضع يختلف جذريا عندما يعمل القلب بجهد أكبر بينما يجلس الشخص خلف مقود السيارة دون ممارسة أي جهد عضلي حقيقي. وأشار عالم الحاسوب إيوانيس بافليديس إلى أن القيادة تتطلب انتباها مستمرا واتخاذ قرارات واستعدادا للاستجابة، مما يخلق حالة من التوتر الفسيولوجي المستمر الذي لا يوفر أي فوائد صحية مماثلة لممارسة الرياضة البدنية.